È chiaro a cosa sia servito il Consiglio federale della Lega, convocato in tutta fretta e con altrettanta fretta concluso. A Salvini premeva ribadire che il Capo – a norma di statuto – è lui. E c’è riuscito senza che volasse una mosca di contestazione. Figuriamoci se a qualcuno dentro la Lega poteva ora venire in mente di aprire una crisi formale. Il problema è che per riaffermare ciò che nessuno – al momento – gli obietta Salvini ha scelto...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati