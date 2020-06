Salvini, l'incudine Zaia e il martello degli alleati

«E che, so’ Pasquale io?». No, non sei Pasquale, sei Matteo Salvini, ma come nello sketch di Totò può finire che le sberle le prendi lo stesso. E le prendi non già dalla maggioranza, che non gode di buonissima salute, ma proprio tra i tuoi, e nel centrodestra, dove ti dovrebbero riconoscere senz’altro come leader. E invece provano a rifilartele lo stesso. Perché guardano i sondaggi, vedono che la Lega non veleggia più sopra il 30%, e si regolano di conseguenza.



Per cominciare, qualche movimento c’è anzitutto nel partito.



Le elezioni regionali di settembre saranno infatti l’occasione, per Luca Zaia, per misurare il suo consenso e la sua popolarità. La Lega terrà il Veneto, su questo ci sono pochi dubbi, ma il pieno rischia di farlo una lista del presidente, con il nome di Zaia in bella vista. Se la performance di Zaia dovesse brillare più di quella del partito, sarebbe davvero un bel guaio, per Salvini. A fargli ombra non sarebbe più soltanto il silenzio operoso di Giorgetti, ma anche l’applauso fragoroso per Zaia, e più d’uno potrebbe cominciare a pensare che, con quei due, un’altra Lega è possibile.



Poi ci sono gli alleati. Giorgia Meloni, anzitutto. Che ad ogni nuova rilevazione vede comparire il segno più accanto al simbolo di Fratelli d’Italia. Doveva essere un partito di testimonianza, o quasi, raccogliere gli irriducibili di destra, e invece gli istituti demoscopici lo accreditano di percentuali a due cifre, a un passo ormai dai Cinque Stelle. Si capisce che la Meloni non ha più voglia di fare la ruota di scorta del centrodestra. Per questo, ha preso la cartina politica del nostro Paese e fatto due conti: Fratelli d’Italia ha solo l’Abruzzo, mentre la Lega ha tutto il Nord, o quasi: con le percentuali che oggi sfodera il partito difficile negarle la candidatura in Puglia, e magari anche nelle Marche. In Puglia, in particolare, il nome di Fitto rimane il più forte: perché allora dovrebbe rinunciarvi, tanto più che un’intesa era già stata raggiunta sul suo nome?



Infine, Berlusconi. Tramontata la maggioranza giallo-verde, passata la piena leghista degli scorsi mesi, anche il Cavaliere ha cominciato a marcare con più forza l’autonomia di Forza Italia. I due, Berlusconi e Salvini, non si sono mai amati, ma quando c’è da farsi concavo il primo ha dimostrato di saperlo fare. Solo che ora questa necessità non c’è più, o perlomeno: non è stringente come prima. E così il profilo di Forza Italia è tornato ad essere un po’ più visibile: moderato, liberale, disponibile ad ascoltare discorsi di responsabilità. In parole povere: pronto ad alleanze centriste, governi istituzionali, unità nazionali, tutto quello che può aiutare a scaricare i Cinque Stelle, o comunque a superare l’attuale maggioranza. Anche – s’intende – in chiave Quirinale, la prossima elezione del presidente della Repubblica non essendo più tanto lontana. Il Cavaliere non ha motivo di rompere il centrodestra, ma può nuovamente cercare di segnarne un’evoluzione in chiave europeista. In una fase in cui molto dipende dal confronto con Bruxelles, il leader di Forza Italia sa bene che Salvini non funziona al modo in cui funzionava a inizio di legislatura, quando si poteva minacciare persino di uscire dall’euro. E siccome Matteo non è più irresistibile, Silvio tiene il punto pure sulle Regionali: in Campania, Stefano Caldoro non si tocca. C’è stima per l’uomo, c’era un accordo su di lui, ci sono sondaggi che confortano la scelta, valgono i precedenti di Cirio in Piemonte e della Santelli in Calabria, candidati azzurri scelti da Berlusconi, nonostante le resistenze leghiste, risultati vincenti nelle urne. C’è, insomma, tutto quello che serve per non arretrare di fronte alle richieste di Salvini (e anche la fronda interna a Forza Italia è meno forte, senza una Lega che la rilancia).



Un simile scenario era impensabile fino a poco tempo fa. Ma di cose ne sono successe. Il Papeete, la crisi di governo, la nuova maggioranza (e niente elezioni), il coronavirus. In breve: il paesaggio su cui svettava la leadership di Salvini non c’è più. Non ci sono, o non si vedono, i migranti da respingere al largo delle nostre coste, non c’è più una Banca centrale europea da cannoneggiare – meno male, anzi, che continua a comprare i titoli di Stato – , e non c’è nemmeno un sovranismo ideologico da sbandierare in modo contundente (in Europa i sovranismi ci creano difficoltà, e Trump, dall’altra parte dell’Atlantico, non se la passa neppure lui benissimo). Insomma: è un’altra congiuntura. Certo, in autunno se ne può aprire un’altra ancora, troppe variabili rimangono indeterminate, sul versante economico-sociale così come su quello sanitario. Ma intanto le parole d’ordine sono cambiate, l’egemonia di Salvini sul centrodestra si è allentata, si cominciano a percepire sotterranei scricchiolii in un partito abituato al monolitismo, e nella scelta dei candidati alle regionali Il capo della Lega non può più fare man bassa. Salvini può pure dire che lui non è Pasquale, ma a quanto pare non basta ad evitare qualche sganassone. (E come Totò gli toccherà chiedersi: vediamo questi dove vogliono arrivare). © RIPRODUZIONE RISERVATA