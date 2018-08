CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Lunedì 27 Agosto 2018, 22:47

Oggi a Milano, nella sede della prefettura, il popolare Viktor Orban, primo ministro d’Ungheria, incontrerà il populista Salvini, nostro ministro degli Interni, per quello che è stato presentato da buona parte della stampa come un summit anti-immigrati e, ancora peggio, come il preludio di un’alleanza politica che come obiettivo, nemmeno tanto occulto, avrebbe la distruzione dell’unità europea. Come ai vecchi tempi, per denunciare un tale pericolo si è deciso di organizzare un presidio democratico...