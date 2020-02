LEGGI ANCHE

L’obiettivo è stato, a fatica, centrato. Dopo quasi cinque mesi il Napoli è riuscito a vincere due partite di fila in campionato (non accadeva dalle gare di settembre contro Samp e Lecce) ed è balzato a due punti dal sesto posto, dove vi sono tre squadre. L’Europa League si è avvicinata, i giochi si sono riaperti per una squadra lasciata da Ancelotti in uno stato comatoso. Il lavoro per Gattuso è ancora agli inizi, perché difetti ed errori sono emersi anche ieri al Ferraris, con una sofferenza inizialmente non preventivata, in una serata di grande nervosismo: gli azzurri stanno prendendo il carattere del loro allenatore, abbiamo visto nello sguardo di Mario Rui e altri suoi compagni lo sguardo cattivo che aveva in campo Rino.Si era messo subito tutto bene per gli azzurri, sul 2-0 dopo 16’ con i gol di Milik ed Elmas. Altissima percentuale di possesso palla (64 per cento nel primo tempo), evidente la difficoltà dei doriani di sottrarre il pallone agli avversari. Ma questo dominio veniva spezzato dall’ennesima magia di un 37enne troppo presto - e ingiustamente - rinnegato dal Napoli, la sua squadra del cuore: Quagliarella ha approfittato dello scivolone di Hysaj per riaprire la partita ma anche di una squadra che improvvisamente sembrava aver perso fiducia, con la Samp arrivata vicinissima al raddoppio (palo di Ramirez). Una fase di sofferenza proseguita nella ripresa, con Gattuso che ha inserito Demme per dare più robustezza a centrocampo perché c’è stato un generale calo fisico, con poche occasioni per il terzo gol (palo di Insigne). L’uomo della provvidenza è stato Diego, come si sarebbe visto nel convulso finale, dopo che la Samp aveva raggiunto il 2-2 grazie al rigore concesso dal Var - calcio di Manolas al piede destro di Quagliarella - e trasformato da Gabbiadini. Azzurri quasi beffati dagli ex, risvegliati dallo sbarco al Ferraris di quella squadra che per loro è stata un’amara parentesi.La squadra era stata assalita da ansie sul 2-1 e lentamente ha concesso campo ai suoi avversari. Gattuso aveva ragione a non fidarsi perché in uno spogliatoio ci sono troppe teste da mettere in sintonia. Ma nel momento più difficile la squadra ha rialzato la testa, tirando fuori il carattere. Samp e Napoli hanno accusato la fatica nella fase finale, le distanze in campo sono state sempre più ampie e di un pallone esplosivo ha approfittato Demme, finora il migliore degli acquisti di gennaio, che ha piazzato il colpo della vittoria con un colpo forte, di sinistro, non il suo piede. Ricordavano gli statistici, ieri sera, che contro la Samp a Genova l’altro Diego aveva segnato nel ‘91 il suo ultimo gol in azzurro. Per favore, non facciamo allusioni al Mito e a un’altra storia. Il popolo napoletano si rallegri per questa reazione orgogliosa e per questa vittoria su cui ha messo la sua firma anche Mertens nella difesa sampdoriana ormai disintegrata, mentre Gattuso rifletta su quel calo di condizione che ha spento la luce e ha consentito alla Samp di riaprire la partita. Eliminate queste ombre, il Napoli potrà davvero fare paura.