Lise Moutoumalaya - console francese a Napoli - è arrivata in sala giunta a Palazzo San Giacomo poco dopo le 12 per presenziare alla conferenza stampa della tournée del San Carlo. Un po’ perché il Massimo napoletano farà tappa a Parigi e poi perché il Soprintendente è Stéphane Lissner parigino doc. E Lissner è comparso proprio quando è arrivata la Console per i saluti non solo di circostanza. Si è intrattenuto con molti ballerini e orchestrali del San Carlo presenti e colleghi come il direttore generale Emmanuela Spedaliere. In questa cornice Lissner è apparso motivato e determinato nel portare avanti il suo lavoro, ma sa che è sotto attacco della Regione che contesta le sue scelte - come la nomina della Spedaliere - e non ha approvato il bilancio di previsione. Inoltre, l’ente di Santa Lucia, ha tagliato due milioni al Lirico più antico d’Europa. Lissner in questa cornice ha fatto una riflessione rispetto alla vicenda dei fondi che ha prodotto uno strappo tra il sindaco Gaetano Manfredi, che è il presidente del Consiglio di indirizzo del Teatro, e la Regione guidata dal presidente Vincenzo De Luca. «Non si può utilizzare il Teatro per fare politica, noi pensiamo a portare avanti il San Carlo per migliorarlo sempre di più questo è il suo destino». Non fa nomi il Soprintendente ma è chiaro che essendo per la seconda volta nel giro di poco più di un anno nel mirino per gli stessi motivi, è abbastanza seccato.



Tant’è, il San Carlo, malgrado il taglio dei due milioni, non si ferma e la tournée che si appresta a fare tra Parigi e la Cina è frutto di nuovi amici e sponsor che lo hanno sostenuto finanziariamente. Tra questi, il ministero degli Esteri retto dal ministro Antonio Tajani rappresentato ieri in Comune dal napoletano Pasquale Terracciano direttore generale per la Diplomazia Pubblica e Culturale della Farnesina e la giovane mecenate e imprenditrice impegnata nel campo della moda Luisa Benigno. «La diplomazia culturale - evidenzia Terracciano - è parte integrante della nostra politica estera. I nostri valori e la nostra immagine, che vogliamo promuovere a livello globale, si fondano sulla nostra cultura. Per questo il Ministero sostiene progetti come questo che portano all’estero il meglio della nostra produzione culturale». È Manfredi a fare il punto sulla situazione del Teatro gettando uno sguardo sul futuro.

«Credo che il San Carlo abbia bisogno di tanto sostengo sia dalle istituzioni pubbliche che da sponsor privati. Questa lunga tournée - racconta l’ex rettore - che farà in Francia e poi anche quella del balletto in Cina fa parte di un percorso, di una scelta strategica perché il San Carlo è un grande testimonial della città e della regione, è un brand molto forte che attrarrà grande attenzione su Napoli e sulla Campania e che rafforzerà non solo la nostra immagine, ma soprattutto i grandi flussi turistici che ci premiano». Manfredi riguardo all’arrivo di nuovi sponsor apre ad altri scenari, perché potrebbero arrivarne degli altri. «Stiamo lavorando insieme ai membri del Consiglio d’indirizzo - dice l’ex rettore - per rafforzare ancora di più la possibilità di sponsor privati, di grandi gruppi nazionali e internazionali che sostengano il teatro».

Poi sulla mancata approvazione del bilancio da parte della Regione Manfredi fa un paio di precisazioni. «Dobbiamo lavorare per l’interesse del San Carlo e della città indipendentemente da quegli episodi che si verificano, rafforzare il teatro è la priorità e noi pensiamo positivo». Sulla ventilata ispezione da parte del Mic sui conti del Teatro - che è componete della Fondazione e ha approvato il bilancio - Manfredi chiarisce: «Il ministero è dentro la Fondazione li visiona costantemente i bilanci e dal ministero non sono arrivate osservazioni tutto procede regolarmente. Il nostro è un bilancio corretto e super controllato». Il sindaco segue da vicino le sorti del Massimo napoletano ed è molto soddisfatto della tournée.

«Il settore danza è per noi molto importante - spiega - e negli ultimi due, tre anni è stato fatto un investimento molto importante che ha stabilizzato il corpo di ballo di cui dobbiamo essere molto orgogliosi. Dobbiamo proseguire il percorso per valorizzare il lavoro di qualità che si sta facendo e che ha avuto riscontri internazionali testimoniati dall’aver ricevuto tutti questi inviti». Per Manfredi i riconoscimenti internazionali sono sì al San Carlo che è un’istituzione culturale straordinaria, ma anche alla nostra città, alla sua cultura e alla sua storia e noi dobbiamo metter in campo il massimo impegno possibile per rafforzare questo percorso».