Giovedì 18 Aprile 2019, 23:23

Qualcuno salvi via Duomo dal degrado e salvi il museo del tesoro di San Gennaro dall’immondizia: «Mi viene da piangere - commenta Antonio Borella, il responsabile - Siamo sotto Pasqua, c’è il boom di visite a Napoli e quotidianamente centinaia di turisti assistono impotenti a questo triste spettacolo. Consumiamo una bottiglia di detersivo al giorno per pulire, ma all’ingresso del Museo c’è una puzza incredibile che non va via, è pieno di spazzatura e noi non possiamo farci niente». Lo...