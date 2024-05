Non sono ancora le 18,30 quando via Croce Rossa, a San Giuseppe Vesuviano, si riempie di ragazzini. Si guardano tra loro straniti, si abbracciano, piangono. Qualcuno fissa il vuoto, tra i lampeggianti delle macchine di polizia e carabinieri e l’ambulanza in attesa. Sono gli amici di Arcangelo Riposo, diciassettenne residente a Terzigno, studente, appassionato di teatro.

Il suo corpo giace lì, lungo la strada che da San Giuseppe Vesuviano porta fino alla frazione San Leonardo e poi a Ottaviano. È deceduto qualche minuto prima, probabilmente dopo aver perso il controllo del proprio scooter.

Uno schianto improvviso sul quale stanno indagando i carabinieri che, per il momento, escludono il coinvolgimento di auto o altri mezzi, anche se le forze dell’ordine hanno effettuato tutti i rilievi fino a tarda sera e oggi, con ogni probabilità, faranno altri sopralluoghi. Il fatto è avvenuto intorno alle 17: Arcangelo Riposo si stava dirigendo a Ottaviano, quando non è riuscito più a controllare lo scooter.

I testimoni lo hanno visto sbandare e poi sbattere la testa per terra, sul lato del marciapiede.

La moto gli è sfuggita, lui ha fatto un breve volo, poi è atterrato ed ha perso subito i sensi. Aveva il casco, che però si è sfilato proprio mentre il ragazzo cadeva. I passanti hanno dato subito l’allarme, sul posto è arrivata un’ambulanza ma i medici non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

È toccato ai carabinieri, poi coadiuvati dagli agenti del commissariato di polizia e dai vigili urbani, provvedere all’ordine pubblico e coordinare le indagini.

In un primo momento era stato ipotizzato che un’auto pirata avesse potuto costringere il ragazzo a sbandare e poi a cadere, ma tutte le prime testimonianze fanno propendere per l’incidente dovuto al mancato controllo dello scooter. Non si può escludere che il ragazzo abbia avvertito un improvviso malore, che gli abbia fatto perdere la concentrazione. Di certo, via Croce Rossa ieri pomeriggio aveva il fondo completamente bagnato, a causa della sottile ma costante pioggia che si era abbattuta su San Giuseppe Vesuviano. Una circostanza che potrebbe aver reso ancora più complicato il controllo del mezzo da parte di Arcangelo Riposo.

Studente del liceo linguistico «Armando Diaz» di Ottaviano, Arcangelo era residente a Terzigno ed era al terzo anno. Era appassionato di teatro: appena sabato scorso era stato tra i protagonisti dello spettacolo «Le parole hanno un peso», che trattava di femminicidio, andato in scena al teatro parrocchiale di Terzigno, a cura della compagnia «I Giovani della Piazza». Due giorni prima aveva completato il corso di recitazione che la compagnia diretta da Nando Zanga fa frequentare a tutti gli aspiranti attori. Arcangelo era uno dei più piccoli, coccolato da tutti gli altri componenti della compagnia.

Lo studente era anche il nipote di Mario Riposo, candidato in una delle liste a sostegno di Vincenzo Sangiovanni, che ieri ha immediatamente annullato un comizio. Ma anche gli altri due aspiranti sindaci, Michele Sepe e Tommaso Andreoli, hanno fermato la campagna elettorale in segno di lutto.