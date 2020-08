Percorrendo via San Sebastiano verso San Pietro a Maiella, quasi all’incrocio con piazzetta Casanova, vedi a mano sinistra, accanto all’edificio del liceo classico Vittorio Emanuele II, un cancello, e dietro il cancello un’area spoglia, con un gruppo di pini raccolto in un’aiuola stenta e assetata, in quell’ibrido tipico di pregio e di degrado che è il nostro tessuto urbano (nella foto).

Poco distante c’è un bar che, per casuale ironia onomastica, si chiama “Amnesia”. Infatti, in quel cortile c’era qualcosa di cui pochi hanno raccolto il ricordo: la chiesa di San Sebastiano, crollata nella notte tra il 4 e 5 maggio del 1941, per lo spontaneo collasso di un pilastro, dunque non per esterna violenza bellica, ma per incuria autoctona. Rimosse le macerie, se ne è quasi persa memoria.

In quella chiesa, si riunì pressoché ogni giorno il Parlamento nazionale del Regno delle Due Sicilie, eletto di questi tempi, in agosto, ora sono duecent’anni. Si riunì per i nove mesi in cui ebbe vita, finché la revoca della Costituzione, giurata malvolentieri da Ferdinando I di Borbone, non lo privò di fondamento, e le armi austriache non lo sigillarono, il venticinque marzo 1821.

La seduta inaugurale si era tenuta invece nella chiesa dello Spirito Santo, in via Toledo, il primo ottobre del 1820, con l’intervento del Re e dell’intera famiglia reale accompagnati da un folto e solenne corteggio militare. Le cronache narrano di una grande partecipazione di popolo, di gente accorsa dall’intera Napoli e dai paesi vicini a gremire dall’alba Largo di Palazzo, Largo della Carità, Largo del Mercatello, e le strade contigue.

Grandi aspettative dunque e consenso di massa: nella borghesia agraria e nell’esercito, che avevano fatto le spese della crisi economica; ma anche nella popolazione tutta, che – ci dice Aurelio Lepre, nel suo La rivoluzione napoletana del 1820-1821 – sentiva la necessità di cambiamenti profondi.

I “moti del 1820-1821” ebbero questo di particolare nelle Due Sicilie, a Napoli in ispecie, ove presero in senso proprio il carattere di rivoluzione: furono certo guidati da minoranze organizzate, ma ebbero ampio sostegno nella società del tempo. E, anche per questo, non furono tanto effimeri come altrove. Portarono alla concessione di una Costituzione, che, se fosse durata e si fosse consolidata nello specifico ordinamento del Regno, avrebbe potuto avviare un processo di trasformazione della monarchia assoluta verso il parlamentarismo. Il testo, infatti, era bensì redatto “pigliando per norma”, come si legge nell’Atto di ratifica del sette luglio, la Costituzione di Cadice del 1812 (della quale era la traduzione a opera di una “Commissione” istituita con decreto dell’otto luglio), ma rinviava alle “modificazioni che la Rappresentanza nazionale costituzionalmente convocata” avrebbe creduto “di proporre per adattarla alle circostanze particolari dei reali dominî”. E portarono alla istituzione di un Parlamento, che, dovendo appunto compiere tale “adattamento”, era anche organo “costituente” (benché in rapporto di cooperazione almeno formale con il Re).

Il Parlamento era eletto a suffragio universale (maschile). Sul modello della Costituzione di Cadice, certo (ma in Italia il suffragio universale sarebbe arrivato solo nel 1912, e con la conservazione dei requisiti di censo per i maggiorenni che non avessero ancora compiuto i trent’anni).

Il procedimento elettorale era piuttosto complesso, fondandosi su un sistema di designazione di grandi elettori per ambiti territoriali di scala progressivamente maggiore: il corpo elettorale della Parrocchia eleggeva i “compromessari”, nel numero di undici per ogni elettore parrocchiale da nominare (alla Parrocchia era assegnato un posto “per ogni duecento capi di famiglia”), i quali eleggevano a loro volta gli elettori distrettuali. Questi costituivano il corpo elettorale di Partito (Partito è il lemma che si ritrova in alcune traduzioni, ma si tratta di un ambito territoriale sub-provinciale: meglio dire “Distretto”, per evitare equivoci lessicali), che si riuniva nel capoluogo per designare gli elettori a quel livello territoriale, in numero complessivo corrispondente al triplo dei Deputati da eleggere. Infine, gli elettori del Distretto eleggevano a loro volta i Deputati. A livello di Parrocchia, l’elettorato attivo e passivo era universale maschile: avevano diritto al voto i “domiciliati e residenti nel territorio rispettivo … compresi gli ecclesiastici secolari”; per essere eletti era richiesto il compimento dei venticinque anni di età e il domicilio nella Parrocchia. Per “essere eletti di Distretto” occorreva anche essere “capo di famiglia residente”. Per l’elezione a Deputato, era aggiunto il requisito dei sette anni di residenza nella Provincia. Il voto non era segreto: “ogni cittadino si avvicinerà alla tavola presso cui seggono il presidente, gli scrutinatori e il segretario e nominerà un numero di persone uguale a quello dei compromessari da eleggersi”. Era invece segreto, col sistema delle schede compilate da ogni elettore, a livello di Distretto. Ridiveniva palese per l’elezione dei Deputati a livello di Provincia.

Di fatto, il suffragio fu pressoché universale: votarono – racconta Alfonso Scirocco, nel Mezzogiorno nella crisi dell’unificazione – tutti i maggiorenni di sesso maschile, anche se analfabeti, tranne gli interdetti, i debitori falliti, i debitori del pubblico erario, i servi domestici, coloro che non avevano mezzi conosciuti di sussistenza, coloro che erano sottoposti a processo penale.

I Carbonari, uno dei motori maggiori della rivoluzione, risultarono assai pochi nella “deputazione” napoletana: fu eletta una discreta quota di ecclesiastici, un gruppo di militari, ma a prevalere fu la borghesia dei proprietari e delle professioni intellettuali.

Forse quel carattere di “rivoluzione borghese”, in opposizione all’eroismo – sotto diversi profili, “aristocratico” – della rivoluzione del 1799, contribuisce a spiegare la rimozione dei fatti del 1820-1821 a Napoli, e a sbiadire il ricordo di quel Parlamento, con la sua carica di innovazione costituzionale. Di quel Parlamento che spiace agli opposti ideologismi “negazionisti”: a quello dei “nordisti” che negano il contributo meridionale all’unificazione; a quello dei “neoborbonici” che negano il tradimento del Re.

Per questo – per un esercizio di memoria – i giuristi e gli storici della Federico II terranno, il prossimo primo ottobre, una giornata di studi sull’istituzione e sui nove mesi di vita del Parlamento nazionale del Regno delle Due Sicilie.

