San Valentino: baciarsi a Napoli, mappa dell’amore tra vicoli e castelli

Lentamente pare stia passando una pandemia, arrivando una guerra, è già San Valentino: approfittiamone, usciamo, diciamoci per un momento almeno, innamorati. Di chi, di cosa?, chiederanno i single, i solitari, i delusi, i cinici. Risposta: di Napoli, città in cui - non si sa per quanto tempo ancora - è possibile essere felici con poco, affascinati da cose che non hanno costo come luce e ombra, panorama e cielo qualunque sia il tempo.



A...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati