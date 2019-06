Se anche al Sud la sanità non è uguale per tutti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Venerdì 7 Giugno 2019, 00:00

La sanità non è uguale per tutti. Il solito gap Sud-Nord? No. In Campania la discriminazione colpisce chi vive in zone diverse di una stessa provincia, quella di Napoli, e addirittura di un’unica Asl, la Napoli 3 Sud. Lo dimostrano i dati forniti nella risposta al question time del consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli che ha chiesto conto delle lunghe liste di attesa - si arriva anche a due anni - per le visite domiciliari da parte della Commissione medica per il riconoscimento delle invalidità e...