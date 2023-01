La presenza dei cinghiali in Italia arriva a presentare numeri e bilanci da allarme rosso. Secondo i dati Ispra relativi all’anno scorso, sono oltre un milione e mezzo gli esemplari di cinghiali in circolazione che, tra l’altro, hanno una proliferazione altissima. Il numero di abbattimenti negli ultimi sette anni è cresciuto del 45%, se ne contano circa 300mila all’anno, di cui 257mila in caccia ordinaria e 42mila in interventi di controllo faunistico. Eppure, i danni all’agricoltura provocati in sette anni, dal 2015 al 2021, sfiorano i 120 milioni di euro per un totale di oltre 105mila eventi. Gli importi annuali oscillano tra 14,6 e 18,7 milioni di euro, con un media di oltre 17 milioni. Dati presentati nell’evento di Confagricoltura, tenutosi ieri a Viterbo. Le regioni più colpite sono Abruzzo e Piemonte con, rispettivamente, 18 e 17 milioni di euro di danni nei 7 anni, seguite da Campania, Toscana e Lazio, a loro volta con una media di oltre 10 milioni di danni all’anno.

APPROFONDIMENTI Cresce l'allarme per le orde di cinghiali: «Danni per 450mila euro» Cinghiali in strada, auto finisce contro un muro e si ribalta Cinghiali, possibile abbatterli in città e vendere e mangiare la carne: ma sotto il controllo della Forestale

In Campania, sono le province di Avellino e Salerno a registrare, anche per l’estensione del territorio, il maggior numero di cinghiali. In tutta Italia sono oltre due milioni gli ungulati prelevati nel periodo monitorato, con circa 300mila animali l’anno abbattuti. Complessivamente il 36% degli importi (circa 30 milioni di euro) per danni è riferito alle aree protette nazionali e regionali, la restante parte (circa 89 milioni di euro) ad aree non protette. Lo studio è stato realizzato grazie alle informazioni fornite dalle Regioni e dalle Aree protette e che l’Ispra ha provveduto a comunicare anche ai ministri dell’Ambiente e dell’Agricoltura. Le preoccupazioni, al di là delle perdite registrate dall’agricoltura in costante incremento, riguardano i danneggiamenti alle strutture che si stanno registrando ovunque come recinzioni, gabbie, ma soprattutto la sicurezza.

Nel Sannio, nelle ultime settimane, gli avvistamenti si stanno moltiplicando, anche nella città di Benevento, dove gli animali si sono spinti persino all’interno dei condomini, tanto che nel capoluogo sannita si è tenuto un vertice sull’emergenza, dopo le ripetute segnalazioni e nonostante circa tremila abbattimenti nell’anno appena finito.

E il sindaco di Benevento Clemente Mastella ha segnalato all’Anci l’insufficienza degli interventi governativi. «È stato emesso un emendamento sconnesso che apre agli abbattimenti di fauna selvatica anche nelle città, assolutamente da ritoccare, i Comuni – dice il primo cittadino sannita - non possono certo andare a caccia di cinghiali. C’è bisogno di una responsabilità maggiore a livello istituzionale per un fenomeno dilagante e, soprattutto, preoccupante. Ho rilevato una disattenzione incredibile e sulla vicenda deve intervenire l’Anci per stabilire una linea di condotta univoca da parte di tutti i sindaci».

Nel Sannio, ad esempio, nell’anno appena andato in archivio si sono verificati ben 70 sinistri stradali provocati dai cinghiali, rispetto ai 2 denunciati nel 2015. Un dato in crescita anche in altre province. A Benevento, inoltre, c’è un allarme che riguarda, in particolare, la zona del Rione Libertà, il quartiere più popolato della città dove sono stati avvistati in varie occasioni cinghiali in cerca di cibo vicino all’abitato anche nelle ore diurne, complice anche la vicinanza con il fiume Sabato. Proprio in questa ottica è stata istituita, presso il Comune, una cabina di regia che prevede una cooperazione interistituzionale tra Regione, Associazione Territoriale Caccia, Asl, carabinieri forestali, polizia municipale e Asia per adottare una serie di misure: dalla bonifica dai rifiuti nelle aree private abbandonate, alla caccia, fino all’idea di “blindare” le aree a rischio a ridosso del fiume. «Anche se non compete in prima istanza ai Comuni - continua Mastella - ci stiamo impegnando per garantire la sicurezza dei cittadini e prossimamente allargheremo la partecipazione a questa sorta di cooperativa anche al mondo agricolo per creare una task force che risolva questa incresciosa situazione, evitando rimpalli e scarichi di responsabilità. Un esempio che mi risulta si accingono a seguire anche altre realtà». In Campania, intanto in queste prime settimane del 2023 sarà attivato a cura della Regione un ulteriore corso di formazione per ulteriori telecontrollori. «Interverremo nella Regione - dice il funzionario Giuseppe Porcaro - con catture attraverso chiusini dotati di fototrappole, con trasporto dei cinghiali nella foresta demaniale regionale di Cerreta Cognole nel Cilento».