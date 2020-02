Sanremo 2020, lode ad Amadeus: quando il soldato diventa generale

Salvate il soldato Amadeus, avevamo scritto, di fronte all’evidente fiorellizzazione del Sanremo 2020. Solo che Ama si è salvato da solo, e ha salvato anche il settantesimo Festival della canzone italiana, giovandosi e gioiendo per la sua fiorellizzazione. Certo, l’amico di una vita Rosario gli ha dato una mano grandissima.



Fiorello ha regalato allo show quella leggerezza canaglia, quel gioco tra il disimpegnato e il nonsoché, quel gusto pop(olare) che manca al resto della televisione generalista italiana. Ma gli amici nella vita uno se li sceglie, e se li mantiene per 35 anni e passa, può anche fare un passo indietro lasciando il gol a loro, a patto che sia nella porta giusta, quella avversaria.



Rispetto alla stirpe degli Homo Sanremus, homo più che erectus grazie ai semi genetici baudiani, Amedeo Umberto Rita Bastiani da Ravenna, classe 1962, non cerca idee-format come Fazio, non cerca il colpo ad effetto come Bonolis o la Ventura, non ciacioneggia come la Clerici, non può contare sull’effetto canoro come Morandi e Baglioni. Il suo stile potrebbe ricordare quello di Conti, ma, ancor più di lui, Ama è un conduttore-direttore artistico che ha la sua arma migliore nella scelta di «fare un passo indietro». Rispetto al ciclone Fiorello che ha indisposto persino Tiziano Ferro, rispetto ai dati di ascolto trionfali che non sbandiera in sala stampa, rispetto alle polemiche che pure lo hanno travolto. Lui ha difeso, a suo modo, senza far fuoco e fiamme, ma portando a casa il risultato, Junior Cally dagli attacchi di tutto l’arco costituzionale e Rula Jebreal da quelli del centrodestra unito, ha aspettato che le femministe gli perdonassero una frase infelice e incompresa, ha sedato Morgan dalle bizze per le mancate prove, ha trovato se stesso nella canzone dei Pinguini Tattici Nuclerani, quelli che, nell’impossibilità di essere dei Lennon o dei McCartney, si accontentano di una vita da «Ringo Starr»: «Sono panni che indosso da una vita», confessa l’ex dj, «da tutta una vita direi». Con John Fiorello e Paul Benigni al suo fianco si è ritagliato uno spazio da bravo conduttore e, questa volta almeno, non sembri un’offesa. Conscio dell’importanza del palco e dell’occasione a lungo inseguita ed a lungo negatagli, non ha festivalbarizzato - in nome del suo passato - il Festival, ma non si è nemmeno lasciato sanremizzzare.



Ha imposta la sua cifra, semplice, colloquiale, inclusiva. Sembrava rischiare di scomparire di fronte allo showman siciliano, e, invece, ha dimostrato di non essere trasparente, di saper fare la spalla come il motore organizzativo. Con un’azienda in periodo di transizione, a partire da Raiuno, ha fritto il pesce con l’acqua, sognava Madonna e Lady Gaga si è dovuto accontentare di Al Bano e Romina o dei Ricchi e Poveri, perdipiù in playback. Ma, da bravo cerimoniere dell’unico rito che ancora unisce gli italiani, ha puntato sulla capacità di rassicurare il pubblico, più che sull’originalità della confezione. In fondo, aveva Fiore e Ferro, lo showman e il cantante, al primo ha chiesto o affidato il ruolo di battitore libero, al secondo gli spazi canori apprezzati dalla platea nelle edizioni di Morandi e Modugno. Nessun problema se a lui restava da presentare gli autori dei brani o i direttori d’orchestra, se i titoloni sui giornali se li prendeva qualcuno altro, se gli ospiti che avevano accettato di venire scomparivano strada facendo. Alla fine, Ringo Starr non sarà un grande batterista, ma lo conoscono tutti, come lui, che ora potrebbe alzare il prezzo, chiedere altri show, altri format, altri spazi, oltre che un Sanremo bis, si intende. O forse no, perché Ama, dietro quel naso allegro come una discesa, è felice della sua «vita da mediano, da chi segna sempre poco, che il pallone devi darlo a chi finalizza il gioco» (copyright Ligabue). E se hai l’attaccante giusto va bene, va bene così. Anche perché il soldato Amadeus e il soldato Fiorello i gradi di telegenerali, così diversi e così complementari, li hanno conquistati insieme, sul campo, sullo stesso campo: in guerra come nella terra dei cachi, serve chi va in avanscoperta e chi resta in trincea. © RIPRODUZIONE RISERVATA