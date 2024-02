inviato a Sanremo

Gli Amarello salutano con il botto e con la promessa che è finita qui, «almeno sino ad agosto, quando Ama di solito inizia a tornare sui suoi passi», sfotte (o no?) Ciuri, giocando a rimpiattino con l'amico di una vita. Il verdetto arriva tra le polemiche, a notte fonda, chiudendo un'edizione extralarge, con troppi cantanti (e troppi inutili, come ha confermato anche la classifica), che ha trovato sin dalle prime serate i suoi protagonisti nell'Angelina Mango di «La noia», nel Geolier di «I' p'me, tu p'te», nell'Annalisa di «Sinceramente», ma anche in Ghali («Casa mia»), fiero di essere un italiano vero di seconda generazione, in Irama («Tu no»), in Mahmood («Tuta gold»).

APPROFONDIMENTI Sanremo 2024, la delusione di Geolier e della sua Secondigliano: «Ma per noi ha già vinto» Sanremo, Ghali e la tenera dedica della mamma Angelina Mango cade mentre canta e termina l'esibizione



Il botto inizia con gli ascolti del venerdì, manche dedicata alle cover, che fanno il pieno di spettatori: 11.893.000 telespettatori pari al 67.8% di share. Un dato mostruoso, e il Rosario della sera (ritrovata) ci gioca sopra con facilità: «Amadeus da solo batte la Meloni e la Schlein insieme. Belzebù, perché non entri in politica? Ti fai un partito, lo chiami Fratelli di Palco, Movimento 5 Scalette o SanremoViva». Ma il fuoco d'artificio più brillante arriva con il co-co Fiorello, scatenato nel danzare un mash-up tra Domenico Modugno e Michael Jackson, ma capace di trasformare in un piccolo show anche la presentazione del concorrente di turno, a cominciare dai Negramaro.



Finora Ciuri si era tenuto lontano dal ruolo del presentatore, ritagliandosi quello di guastatore, di battitore libero, con il socio di ditta sempre pronto a trasformarsi in spalla per le sue incursioni. Questa volta marca il cartellino dall'inizio alla fine, si assume l'onore e l'onere del risultato finale, che comunque, già nelle precedenti quattro edizione gli doveva tantissimo. Così l'Ariston applaude il Sanremo (im)possibile, il Festival dei sogni, che veda gli Amarello giocare a tutto campo. Sembra siano destinati a tornare in coppia, la Rai gli avrebbe chiesto un altro programma, forse insisterà per, almeno, un altro Sanremo, ma, altrimenti?



Le suggestioni sul campo sono tante, ci sono nomi che si riscaldano in panchina da tempo, come Alessandro Cattelan, che però nelle sortite generaliste non ha fatto grande effetto, o da meno, come Stefano De Martino, che è uno showman completo finora nascosto, si fa per dire, nelle seconde fila di Raidue. Qualcuno li vedrebbe addirittura assieme. Ritorni potrebbero essere quelli di Carlo Conti, di Paolo Bonolis, o anche di Antonella Clerici, ma ricevere il testimonial da Amadeus diventa difficile, come competere con i suoi risultati: a quelli televisivi si devono aggiungere quelli discografici, con le canzoni festivaliere, piacciano o meno, tornate a dettare legge nelle classifiche, capaci di far riconquistare a mamma Rai persino il pubblico giovanile che si voleva perso per sempre. Nel caso si volesse provare ad attingere al serbatoio rivale di Mediaset potrebbero tornare a circolare i nomi di Gerry Scotti e, soprattutto, di Maria De Filippi, ma pare difficile, per ora, prendere sul serio questa suggestione. Alessia Marcuzzi, Laura Pausini, Fiorella Mannoia altre ipotesi sul tappeto, anche in accoppiata, per un'edizione che voglia dare spazio ad una conduzione al femminile. E la direzione artistica? Non tutti i presentatori vorrebbero/saprebbero accogliersi il doppio compito, sdoppiarlo, potrebbe essere un'idea, ma anche un ritorno al passato.



Perché per il Festival della canzone italiana Amadeus è diventato lo spartiacque di una manifestazione che per troppi anni si era accontentata di essere specchio (dei difetti) del Paese. Ama & Ciuri l'hanno reimpaginato come uno spettacolo nazionalpopolare come le canzoni messe in gara, capaci soprattutto di rompere il rito festivaliero che metteva in campo, e a volte sul podio, brani che nel resto dell'anno nessuno avrebbe voluto ascoltare. Se davvero il televoto va in tilt per eccesso di accessi, se davvero la rivalità tra i cinque finalisti scatena tifoserie d'altri tempi è perché la terra dei cachi ha trovato una sintonia inedita con le nuove generazioni senza perdere il suo zoccolo duro, tenendo insieme l'incanto per il bolero danzato da Roberto Bolle con l'amarcord di Gigliola Cinquetti a sessant'anni da «Non ho l'età». Tutto si tiene con gli Amarello. E senza di loro?