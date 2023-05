Dunque può accadere - è accaduto altre volte e probabilmente accadrà ancora: le lancette tornano sempre al punto di partenza - che una bambina di dieci anni, appartenente a una famiglia del tutto estranea ad ambienti criminali, venga raggiunta e ferita allo zigomo da una sventagliata di proiettili, esplosi da una mitraglietta, mentre è al bar a mangiare un gelato con i genitori, feriti anch’essi dai colpi di rimbalzo.

Può capitare che questo accada, ancora una volta, per un’ancestrale e primitiva rivendicazione di forza, di dominio del territorio. I pistoleri che volevano lavare l’onta - punire uno sgarbo appena ricevuto, riaffermare con il sigillo del sangue il loro posto nel mondo, ristabilire l’ordine delle cose e castigare chi aveva osato metterlo in discussione - i pistoleri di Sant’Anastasia, insomma, non si sono fatti scrupolo di colpire ad altezza d’uomo, anzi di bambino, con un’arma da guerra, mettendo probabilmente nel conto che avrebbero potuto spezzare una giovane vita, questione di centimetri, anzi di millimetri, quei millimetri che ci fanno oggi gridare al miracolo.

Ma non possiamo, né vogliamo accontentarci di gridare al miracolo. Non è il discrimine tra la vita e la morte il metro di valutazione per esprimere l’orrore, lo sgomento di fronte a questa deriva di violenza tribale che può scatenarsi, senza motivo, nella terza città d’Italia e nella sua immensa area metropolitana, in una strada affollatissima e alle 22 di sera. Il proiettile che ha colpito la piccola Assunta, sfiorandole gli occhi, è lo stesso che penetra da anni, in profondità, nelle nostre paure e nella nostra coscienza di uomini e di cittadini. È lo stesso proiettile che ferì la piccola Noemi quattro anni fa in piazza Nazionale, e fece dire alla madre che la camorra è una «montagna di merda». Ed è lo stesso proiettile che a marzo ha troncato la vita del giovane pizzaiolo Francesco Pio Maimone, in uno chalet di Mergellina, al termine di una lite scoppiata tra altri avventori per un piede pestato.

Non vogliamo e non riusciamo ad abituarci all’idea che si possa uscire di casa e rischiare la pelle per la vendetta di una babygang, o per la prova d’orgoglio di una banda di ragazzini cacciati via dal locale perché disturbavano gli altri clienti. A lasciare sgomenti non è solo la ferocia dell’episodio, ma ciò che questo episodio - assieme ad altri, ovviamente - rappresenta e segnala. Segnala che a Napoli e in provincia procurarsi le armi è un gioco, letteralmente, da ragazzi. Esiste un mercato clandestino che consente «un facile approvvigionamento di ogni genere di strumento atto ad offendere, dai tirapugni ai coltelli, dalle pistole alle mitragliette da guerra», come ha spiegato a Leandro Del Gaudio la procuratrice di Napoli, Rosa Volpe. Segnala, se ce ne fosse bisogno, che l’area metropolitana di Napoli resta tra le più armate d’Europa, nonostante i blitz, i sequestri, i proclami e le strategie di contrasto.

Gonfiamo il petto per i nostri tesori, che sono il lascito di una civiltà antica da preservare, meniamo vanto per i turisti che affollano e acclamano le nostre città d’arte e cultura, ma poi perdiamo di vista, rischiamo di perdere di vista, questo eterno Medioevo nel quale ancora siamo immersi, e dal quale non riusciamo a tirarci fuori. Rischiamo di non vedere quello che invece è davanti ai nostri occhi: i ragazzi che decidono di armarsi, riunirsi in bande, incontrarsi nel cuore delle nostre città e sfidarsi per imporre, antropologicamente, la legge del più forte, non solo vivono e vivranno al di fuori delle regole civili (minime, basilari) ma esprimono il fallimento drammatico di ogni progetto di prevenzione, di ogni tentativo di recupero. Un fallimento che generazioni di pedagoghi, maestri di strada e associazioni anticamorra non sono riusciti a evitare.

Questa energia distruttiva, la furia con la quale bande di ragazzini decidono di accanirsi contro chi li affronta, nasconde una frattura sociale, educativa e familiare che si allarga sempre di più. È una miscela esplosiva che continua ad alimentarsi perché trae origine dal degrado dei centri urbani e delle periferie (anche delle periferie in pieno centro), dal disagio sociale, dalla crisi economica, dalla dispersione scolastica, dal fallimento dei sistemi educativi, dal disfacimento delle famiglie, sempre più assenti, sempre più distratte. Nessuno si senta al riparo da questa furia. Sant’Anastasia, come ha affermato il sindaco dopo la sparatoria, era un centro relativamente tranquillo: «Non eravamo più abituati a questo tipo di episodi da ormai quindici anni, da quando le forze dell’ordine hanno sgominato le organizzazioni camorristiche sul territorio». Ma la camorra ritorna sotto altre forme, come un inestirpabile stigma. Come pensare che i piccoli bulli armati di mitraglietta e pistola non abbiano avuto rapporti con gruppi criminali, o non abbiano in animo di coltivarli?

Panta rei, tutto scorre, come le lacrime e il sangue. Nulla è cambiato dopo le ultime ondate di indignazione - cicliche, come le ondate di violenza urbana - e nulla cambierà anche stavolta. La violenza che si nutre di sottocultura e si esprime attraverso il lessico primitivo del “lavare l’onta” è un cancro che si innerva nel corpo sano della società, nel suo tessuto civile, sotto forma di un gangsterismo urbano pulviscolare e diffuso, che colpisce nel mucchio arrivando a sparare finanche sui bambini, sulle famiglie inermi. Ma politiche di prevenzione e interventi di “messa in sicurezza” del territorio non possono camminare su binari separati, né ci si può illudere di bonificare i territori, sul piano urbanistico e sociale, senza recuperare il potere di deterrenza delle norme penali. Tutte cose che abbiamo detto altre volte che conviene ribadire ancora, per non perseverare nel tragico errore di considerare la violenza urbana solo un affare di polizia e magistratura, e lo Stato solo l’avamposto degli uomini in divisa, ai quali affidare una risposta esclusivamente repressiva.