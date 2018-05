Sud, riempita la casella: ora aspettiamo il piano

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Giovedì 31 Maggio 2018, 23:23 - Ultimo aggiornamento: 31-05-2018 23:23

© RIPRODUZIONE RISERVATA

C’è dunque un ministro per il Mezzogiorno anche nel primo governo gialloverde della storia repubblicana. Non sembrava possibile, almeno fino a un certo punto. Almeno dopo avere letto le otto righe relative al Sud inserite nel Contratto di programma firmato da Lega e 5 Stelle prima dello stop del Quirinale a Savona ministro dell’Economia. Anzi, pareva che si stesse andando in tutt’altra direzione dal momento che si rilanciava una linea di politiche nazionali e non specifiche per questa parte del Paese. Evidentemente...