Saper affrontare la crisi sociale che ci aspetta

Due anni di estenuante pandemia (ancora non sconfitta del tutto) e le conseguenze scaturite dal devastante conflitto tuttora in corso al centro dell’Europa (dagli esiti imprevedibili), stanno trascinando il nostro Paese in una crisi dai contorni non ben definiti. Infatti, mentre appaiono evidenti le difficoltà strettamente economiche (l’eccessiva dipendenza energetica dall’estero, le imprese stentano a mantenere adeguati livelli di...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati