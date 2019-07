CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 13 Luglio 2019, 00:00

Mille persone alla piscina Scandone fanno gridare al sold out. Mille persone ad applaudire il successo di Ayomide Folorunso, stella dell’atletica italiana venuta a vincere l’oro alle Universiadi nei 400 hs prima di giocarsi le sue carte mondiali a Doha, fanno pensare al deserto. L’Universiade napoletana ha fatto ricredere molti scettici sull’amore degli sportivi partenopei per discipline che non siano il calcio. Piena la Scandone, pieno il PalaVesuvio per la ginnastica, pieno il Palabarbuto per il basket, affollata la...