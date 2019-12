Le sardine e il rischio ​del punto e a capo

«Ecco le nostre proposte: pretendiamo…»: che incipit sorprendente. Se sono proposte, non sono pretese. E se invece sono pretese, non sono proposte. A piazza San Giovanni le sardine hanno invece stilato un primo elenco di proposte che vorrebbero valere addirittura come pretese. O di pretese che, in realtà, sono solo proposte. Come dire: alzo la voce, ma non troppo. Mi faccio sentire, ma non so ancora se fare sul serio.



O forse si tratta per davvero di proposte pretenziose? Nemmeno, perché a scorrerne l’elenco, non si trova chissà quale roboante richiesta: niente violenza verbale, niente campagna elettorale permanente, comunicazione istituzionale da parte di chi ricopre la carica di ministro, trasparenza nell’uso dei social, obiettività da parte del mondo dell’informazione. E poi, certo, la richiesta di «ripensare il decreto sicurezza». Anche questo, però, è sorprendente: il decreto sicurezza non va abolito, abrogato, cancellato, ma soltanto «ripensato». Nemmeno sulla materia su cui Salvini ha calcato di più la mano, in questo biennio, le sardine se la sentono di rinunciare all’eufemismo e di battere i pugni sul tavolo.



Tanto gentili e tanto oneste paiono, le sardine, che persino a Di Maio, uno che pure viene dai Vaffa Day di Beppe Grillo, e che fino a pochi mesi fa rinfacciava al Partito Democratico di essere il partito di Bibbiano, non dispiacerebbe «lavorare insieme» ai colorati manifestanti di queste settimane.



Il fatto è che le sardine riempiono le piazze, dove sembrava che solo Salvini riuscisse a muovere le folle, e mostrano una parte del Paese che «non si lega», come recita lo slogan più riuscito; in questo senso, sono sicuramente un balsamo per il centrosinistra e la maggioranza, un segno di vita, o anche solo una ventata di buonumore e di ottimismo.



Resta però che in piazza ci vanno – par di capire – solo perché vogliono una politica migliore. Non è moltissimo, a ben vedere. Ci vanno non per l’Europa o contro l’Europa, per il lavoro o contro le diseguaglianze, ma solo per una politica migliore. Intendiamoci: non è che da una manifestazione a San Giovanni ci si possa aspettare l’articolato di legge o l’accordo di programma. Proprio al contrario: proprio perché non ce lo si aspetta, proprio perché va benissimo manifestare anche solo per sventolare bandiere, in nome dell’antifascismo e dell’antirazzismo, ha un significato rivelatore il fatto che il non indispensabile sforzo di concretezza compiuto per dare sostanza alle aspirazioni del movimento abbia prodotto sei pretese/proposte che riguardano nientedimeno che la comunicazione politica, la qualità dell’informazione o lo scarso aplomb istituzionale di certi ministri.



Una buona domanda potrebbe essere allora: quanto sono arrabbiate, le sardine? Pretendono, o propongono? A vedere in tv Mattia Santori, uno dei volti di queste giornate, si direbbe: non molto arrabbiate. Abbastanza da sentire l’esigenza di andare in piazza, certo; ma non così tanto da perdere il sorriso e una certa piacevolezza. Col che non voglio certo augurarmi che le sardine la finiscano col garbo e mettano a ferro e fuoco le città, ma solo segnalare che, forse, questa indecisione tradisce il tratto sociologico del movimento. Non così ampio e variegato, se la base rivendicativa si sostanzia solo di rimproveri alle cattive maniere di Salvini, ai discorsi d’odio in rete e alle cialtronate televisive. Più che un movimento di popolo, sembra insomma una cosa da «ceto medio riflessivo», come si sarebbe detto una volta. Una cosa non poi tanto vicina agli strati più popolari della società.



Forse per questo non è neppure chiarissimo dove voglia andare a parare. A sinistra, certo. Lo hanno detto: in Emilia Romagna «appoggeremo la sinistra, ciascuno nella propria libertà». Il guaio è che però da tempo la sinistra non riesce a ricondurre a fattor comune istanze diverse, a posizionarsi tutta dalla stessa parte dei cleavage, delle linee di frattura che attraversano il Paese. È probabile che le sardine si sentano tutte europeiste, ad esempio: ma non tutta la sinistra si sente europeista, e non tutti gli europeisti stanno a sinistra. E allora? L’impressione è che anche le sardine siano in grado di definire la propria identità di sinistra su temi come l’ambiente e i diritti civili, ma se vi è una cosa che questi anni hanno reso chiara, e che questi temi non bastano alla sinistra: né per cambiare né per restare uguale, né per tornare socialdemocratica, né per reinventarsi liberale.



Allora, di nuovo: che si fa? Ho il timore, spero di sbagliarmi, che si possa tornare a fare quello che si è sempre fatto, con la pretesa della novità, in tutti questi anni: cambiare la politica, rinnovare i partiti, mandare a casa la casta. E ritrovarsi punto e da capo.

