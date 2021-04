La nuova vita di Scampia in uno spot in mondovisione

Quante volte bisognerà dire “restart” a Scampia per ripartire davvero? Quanti nastri bisognerà tagliare ancora? Quante passerelle montare? Quanti riflettori accendere? Quante telecamere chiamare, quanti applausi sollevare? Quante dichiarazioni altisonanti prima di metterlo in moto davvero, una volta e per sempre, questo infinito cantiere della rinascita, che sembra la fabbrica di San Pietro: ogni sera si crede completata e ogni mattina si...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati