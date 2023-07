Finisce in Procura la storiaccia della ragazza picchiata selvaggiamente l’altra notte a via Orazio dal suo “fidanzato”. Era prevedibile che accadesse, anche se non scontato: e invece la notte deve aver portato consiglio alla giovane vittima aggredita sotto gli occhi di numerosi testimoni a Posillipo, un pestaggio peraltro documentato da un video amatoriale che adesso diventa un pesante atto di accusa per il 36enne A.L. di Afragola, già noto alle forze dell’ordine.



Vicenda sospesa in un limbo a dir poco surreale. Già, perché fino a ieri mattina le cose erano più che chiare: dal pestaggio alle minacce rivolte a un gruppo di persone che avevano tentato di difendere la malcapitata dalla furia, tutto cristallizzato nei fotogrammi già acquisiti dagli investigatori.

Mancava tuttavia un elemento di non secondario conto: la denuncia della vittima. Al punto che sulla vicenda era intervenuto il deputato Francesco Emilio Borrelli, non solo per stigmatizzare il comportamento assurdo e vergognoso del 36enne, ma anche per sollecitare la stessa giovane a sporgere querela. E ieri mattina è arrivata la svolta attesa. Ha vinto il buonsenso: la ragazza, 28 anni, si è presentata all’ospedale Cardarelli chiedendo di farsi refertare per i violenti colpi subìti al capo e al viso; subito dopo è entrata nella caserma dei carabinieri del Vomero per formalizzare la denuncia.

E così si è finalmente incardinato un percorso giudiziario che potrebbe vedere presto il nome del violento di Afragola iscritto nel registro degli indagati con l’accusa di lesioni aggravate.L’informativa è già partita, diretta alla sezione “Fasce deboli” della Procura della Repubblica di Napoli coordinata dall’aggiunto Raffaello Falcone. Già lunedì potrebbero arrivare le prime determinazioni della magistratura inquirente.Intanto viene alla luce un altro particolare che aggiunge sconcerto allo sconcerto: nel momento in cui il video che riprendeva il pestaggio notturno di via Orazio - avvenuto al culmine di quello che avrebbe dovuto essere un “chiarimento” tra i due fidanzati - è stato diffuso diventando virale, A.L. si sarebbe presentato presso la stazione dei carabinieri di Afragola chiedendo che venissero denunciati i social (a cominciare da TikTok) che avevano diffuso e rilanciato le immagini dell’aggressione.Chi continua a tenere alta l’attenzione su una vicenda drammatica, che non può certo finire in bellezza, è Francesco Emilio Borrelli. «ripreso da alcuni turisti stranieri che hanno assistito alla scena dichiara il parlamentare dei Verdi-Sinistra - è stato acquisito dalla Procura di Napoli».Borrelli ieri mattina ha diffuso sulla sua pagina Facebook una lunga intervista ad alcuni ragazzi che nella notte del pestaggio cercarono di intervenire per sottrarre la giovane alla furia dei colpi dell’uomo che le stava accanto. «Ringrazio i ragazzi che sono intervenuti e che ho avuto modo di conoscere - prosegue il parlamentare - e ringrazio la famiglia, che resasi conto della situazione, è intervenuta con grande determinazione; un ringraziamento va anche alle forze dell’ordine e alla magistratura, che si sono mossi con grande celerità. Per fortuna c’è stato un video, girato da alcuni ragazzi stranieri, che ha consentito a tutti di rendersi conto delle violenze che la giovane stava subendo».«Ci auguriamo - conclude Borrelli - che rapidamente si giunga a un giudizio e a una condanna che facciano comprendere al protagonista delle violenze la gravità delle sue azioni. E a tutte le donne, e alle ragazze raccomandiamo: fate sempre attenzione».Intanto il video delle percosse continua a fare il giro del web. IE sui social si succedono i commenti. Eccone alcuni: «Girarsi dall’altra parte, vuol dire essere complici»; «complimenti a quei ragazzi che con coraggio hanno tentato di scongiurare una tragedia: siete l’orgoglio di Napoli».