Potenziare le aree di attesa per la popolazione di Pozzuoli, Bacoli e dei quartieri flegrei di Napoli, tenere libere le vie di fuga in caso di necessità e l’ipotesi di un contributo economico di autonoma sistemazione per chi ha dovuto sgomberare la propria abitazione dopo gli sciami bradisismici del 20 maggio scorso.

Sono le priorità emerse nel corso del vertice convocato ieri nella sede del centro di protezione civile comunale di Pozzuoli dal capo del Dipartimento nazionale Fabrizio Curcio, per fare il punto della situazione sul funzionamento della macchina dell’emergenza. Sono state affrontate le varie criticità e programmate le azioni da compiere subito.

E Curcio si è soffermato, tra l’altro, sulla situazione infrastrutturale della zona rossa. «Il tema delle infrastrutture su quest'area, come in altre aree, è assolutamente prioritario ma non lo scopriamo oggi – ha sottolineato - Non dobbiamo attendere l'evento emergenziale per accorgerci che il problema infrastrutturale c’è anche nell'ordinario.

Quando sono venuto qui a parlare con i cittadini e i sindaci, è stato affrontato il tema delle infrastrutture che esiste nell'ordinario ed è chiaro che nelle gestioni emergenziali le infrastrutture diventano ancora più importanti».

Vie di fuga che continuano a essere il tallone d’Achille della caldera flegrea per l’esigenza, in caso di pericolo, di sgomberare in poche ore oltre 350mila residenti. All’incontro di ieri, con il sindaco di Pozzuoli Luigi Manzoni e il sindaco di Bacoli Josi Gerardo della Ragione, erano presenti anche il prefetto di Napoli Michele Di Bari, la vicecapo dipartimento della Protezione Civile nazionale Titti Postiglione, il direttore della Protezione Civile regionale Italo Giulivo, il direttore regionale dei Vigili del Fuoco Emanuele Franculli, il direttore dell’Ufficio Emergenza DPC Luigi D’Angelo e il direttore dell’Osservatorio Vesuviano Mauro Di Vito.

«Le priorità – ha sottolineato il prefetto Di Bari – sono sostanzialmente creare e potenziare le aree di attesa nei tre Comuni interessati, tenere libere le vie di fuga e fare un'esercitazione quanto prima. Abbiamo pensato anche di fornire informazioni minime o tramite social o con un vademecum cartaceo rispetto ai comportamenti che bisogna tenere nei momenti di necessità». Il prefetto ha anticipato, poi, che per metà giugno «ci sarà una poderosa esercitazione di evacuazione nella zona rossa dei Campi Flegrei», mentre Giulivo si è soffermato sul tema degli sfollati.

«Le persone destinatarie di un’ordinanza di sgombero possono scegliere di andare o negli alberghi che sono stati messi a disposizione ma con lo stato di mobilitazione (approvato giovedì dal ministro Musumeci, ndr) si potranno anche valutare altre forme simili a quelle della sistemazione autonoma, dando un contributo che deve essere quantificato – ha chiarito ancora Giulivo - Sono arrivate circa 1.400 segnalazioni al Comune di Pozzuoli per fare sopralluoghi e ne sono stati fatti già 1.200. Da questi sopralluoghi emergono delle situazioni un po’ più critiche che vengono poi analizzate dai tecnici qualificati nelle verifiche di agibilità degli edifici».

Il Comune di Pozzuoli, invece, ha individuato una serie di altre azioni strategiche. «Stiamo predisponendo altri due centri di accoglienza decentrati e immediatamente attivabili nelle ore successive ad eventi sismici di magnitudo significative – ha detto il sindaco Manzoni – Oltre a percorsi formativi specifici per i tecnici comunali, una nuova segnaletica di emergenza e una campagna di informazione a tappeto per illustrare il Piano di protezione civile comunale».