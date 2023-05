C’era una volta una città a cui Dio non bastava. C’era una volta e c’è ancora: si chiama Napoli. Permeata da uno spirito ellenico potentissimo ha amato gli dei prima dell’avvento del Cristianesimo. Li ha amati e se li è fatti amici. C’erano la dea per la pace e il dio per la guerra. C’era la dea dei raccolti e quella dell’amore. C’era la dea degli strateghi e il dio dei ladri.



Queste divinità costituivano una squadra numerosissima in cui confluivano tutti i sentimenti umani e ciascuno trovava il suo ruolo. Gli dei, d’altronde, erano per i napoletani modelli umanissimi. Erano sì provvisti di poteri speciali, ma covavano in sé gli stessi difetti dei comuni mortali. Con l’avvento della religione cristiana i napoletani si avvicinarono molto lentamente ad un culto per un unico Dio, ma vi integrarono il paganesimo senza dimenticare nulla. La prova architettonica è rappresentata dalle numerosissime chiese nate su mura greche. L’inclinazione a immettere il sangue del passato nelle vene del presente costituisce l’estro napoletano di creare un continuo corto circuito fra tradizione e modernità.

Così, accettato il primariato di Cristo, il policlinico dei Santi continuò a conservare forme di competenze settoriali: Santa Lucia per le malattie degli occhi, San Biagio per il mal di gola, San Raffaele per le affezioni mentali, Sant’Agata per i problemi connessi al seno, San Rocco per la peste. Perfino la Vergine Maria, che è notoriamente una, nel talento polifonico dei napoletani si moltiplica: c’è la Madonna del latte e quella del Rosario, c’è quella delle partorienti, e quella Addolorata. Nell’ispirazione religiosa campana la Madonna diventa addirittura in sette sorelle a testimonianza della profonda necessità interiore che il popolo di Napoli ha sempre avuto per le mille incarnazioni possibili dello scibile umano e sovraumano.

Ma il calcio cosa c’entra? La congiunzione con la religione trova il suo ponte ideale nella parola Fede. Di un tifoso della squadra che rappresenta la città si dice che è di fede napoletana. La fede è non soggetta a dubbi, è non soggetta a discussioni, è non soggetta a ripensamenti. I calciatori, come gli dei, hanno poteri speciali di cui il fedele non dispone. Ma come il fedele hanno difetti e capricci. Il rito propiziatorio della folla è una dinamica parallela della processione e della riunione in preghiera. Alla base della preghiera c’è sempre una richiesta, minima, media o massima che sia. Ma sull’altare del tifo-invocazione canonizzato, i napoletani, che avevano goduto di Vinicio e di Clerici, di Zoff, di Altafini e di Savoldi, si trovano davanti all’apparizione delle apparizioni: Diego Armando Maradona. I suoi poteri non sono speciali, sono specialissimi. I suoi umani capricci non sono grandi, sono grandissimi. L’uomo venuto dall’Argentina compie miracoli su miracoli. Tra questi ce n’è uno oltre ogni immaginazione: unisce monoteismo e politeismo. Fa del calcio una religione in cui si incrociano cristianesimo e paganesimo.

Maradona non gioca da solo, ma è inoppugnabilmente il solo. È il dio degli dei. Dopo la sua scomparsa è apparso con forza sempre maggiore nel cuore dei napoletani. Che cos’è Largo Maradona se non un santuario sorto spontaneamente per istinto di devozione? I tanti murales a lui dedicati non ripetono forse quella moltiplicazione delle sette madonne della tradizione? Lo stadio in cui si gioca non è intitolato a lui? La città esprime nella fede calcistica tutta l’ispirazione della sua fede religiosa. Lo scudetto e la peste, lo scudetto e la folla, lo scudetto e il canto, lo scudetto e la preghiera, lo scudetto e il miracolo. Questo miracolo di una squadra che vince con meno soldi degli altri lo si deve a questo sentimento religioso di Napoli che accompagna il Napoli. I devoti esaltano gli undici sacerdoti. La città ha bisogno di credere nelle trame dell’impossibile. L’individuo e le comunità vincono le loro battaglie con la fede. E la fede ha sempre ha sempre un ispiratore. Maradona è stato decisivo quando giocava ed è decisivo ora che non gioca. Questo è un altro primato mai raggiunto da nessuno. Anche quando sembra non essere in campo, Diego è in campo. Non è forse questa l’immortalità?