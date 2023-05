Il calcio ha tante facce. E, per fortuna, ancora una volta la migliore è quella offerta da Napoli, che ha celebrato al Maradona gli eroi del terzo scudetto con una festa bellissima organizzata da De Laurentiis. Applausi anche alla Fiorentina che prima della partita ha reso onore ai campioni con quello che in Spagna è definito il “pasillo de honor”, il corridoio umano che accoglie gli avversari con sorrisi, pacche sulle spalle e strette di mano. E complimenti al suo presidente Rocco Commisso, che si è recato al murale di Diego ai Quartieri spagnoli, con la gioia dell’uomo del Sud emigrato negli Stati Uniti che si appassionò a quella favola quasi quarant’anni fa. La favola che si è rinnovata in questi giorni, con quel pareggio a Udine che è stato il più bel risultato della recente storia azzurra, firmato da Osimhen, ripetutosi ieri dal dischetto contro i viola. Altro gol che entra negli annali perché consente a Victor di superare una leggenda come Weah: adesso è lui il calciatore africano ad avere segnato più gol in serie A (47).

Per fortuna, ci sono Napoli e il Napoli in un mondo malato. Una conferma di questo degrado è arrivata da Bergamo e non c’è da sorprendersi ricordando alcuni precedenti in quello stadio che hanno riguardato anche la squadra azzurra. L’arbitro ha interrotto Atalanta-Juve, anche se soltanto per minuto, perché dagli spalti i tifosi di casa prendevano di mira l’attaccante bianconero, il serbo Vlahovic, con l’odioso coro «Zingaro di m...». L’attaccante si è così caricato da segnare il secondo gol della sua squadra. Che soddisfazione per lui. Poche settimane fa lo stesso coro era partito dalla curva della Roma verso il tecnico della Samp, Stankovic, ma in quel caso era intervenuto Mourinho zittendo chi insultava. Gasperini, l’allenatore dell’Atalanta, ha derubricato il caso di razzismo in un atto di maleducazione. Lui che a Firenze aveva ascoltato offese a sua madre dovrebbe sapere come può sentirsi chi è in campo. Questa non è maleducazione: è razzismo, purtroppo non sconfitto dal calcio, non soltanto italiano. Si adottino provvedimenti esemplari, basta con le multarelle da diecimila euro e la chiusura con la condizionale di un settore dello stadio. Pugno duro per riacquisire, se si può, credibilità.

Il Napoli - al netto degli episodi registrati l’8 gennaio sulla A1 e degli scontri nella curva del Maradona il 2 aprile - ha dato un’immagine meravigliosa, come questo colore azzurro che ci circonda da mesi. La festa a Fuorigrotta a tre giorni dalla conquista dello scudetto è stata splendida e ha emozionato tutti, compreso Paolo Sorrentino, che si è goduto la Grande bellezza a bordo campo. È uno show che non è terminato ieri, durerà fino alla celebrazione di inizio giugno. La passione di Napoli è la terza lezione data in questa indimenticabile stagione, dopo quella tecnica e aziendale, rappresentate da una squadra che ha espresso un gioco straordinario e da una società che ha tenuto sempre in ordine i conti, arrivando a uno storico risultato proprio dopo aver congedato alcuni big e tagliato il monte ingaggi. Strategia che non era stata subito compresa dalla piazza ma che ha dato splendidi frutti.

Dopo aver rilevato il titolo del Napoli dalla Fallimentare, De Laurentiis spiegò che il nuovo corso societario sarebbe stato suddiviso in cicli. La risalita in serie A, il ritorno in Europa e lo scudetto. A diciannove anni da quella operazione, è stato centrato il più prestigioso degli obiettivi, grazie al gruppo magistralmente guidato da Spalletti, definito da De Laurentiis «il cazzutissimo super eroe» che ha guidato il Napoli là dove non era più arrivato dopo Maradona. Il presidente, e lo ha confermato davanti al popolo azzurro, non ha dubbi sulla sua permanenza in panchina. Il tecnico riflette dopo aver ricevuto la lettera col rinnovo del contratto: «Ci sarà tempo per parlare». Si è emozionato durante la festa che De Laurentiis ha dedicato a lui e agli azzurri. Se dovesse decidere col cuore, dopo questo trionfo e questo abbraccio, sparirebbe qualsiasi dubbio.