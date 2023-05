Contarono 50mila spettatori allo stadio, il 26 settembre 2004. Intorno al Napoli si era stretto il suo popolo. La squadra, all’esordio in serie C, aveva le maglie più celesti che azzurre per la partita con i veneti del Cittadella, la prima della gestione De Laurentiis iniziata poche settimane prima in un’aula di tribunale. Sono passati 7.159 giorni. Lo scudetto, il terzo in una storia quasi centenaria, segna il meritatissimo traguardo per il presidente che veniva dal mondo del cinema e ha fatto tanta fatica a farsi capire dai napoletani. Di applausi ne ha ascoltati pochi in questi anni rispetto ai risultati tecnici e amministrativi ma, da vero uomo di spettacolo, vuole che adesso il pubblico di Napoli li dedichi alla sua compagnia e al regista Spalletti.

Lo scudetto 2022-2023 è un successo che viene da molto lontano. C’è la foto di quella formazione di diciannove anni fa, chiamata Napoli Soccer, a ricordarci dove era finita la squadra di Maradona dopo il fallimento. I primi due scudetti erano stati conquistati nel settennato di Diego e ci sembrava quasi una dolce condanna: senza di lui sarà più possibile vincere? Con il passare del tempo e delle occasioni sfumate ci stavamo convincendo che non fosse possibile andare oltre quella storia splendida ma sempre più distante. Invece, dopo 33 anni, siamo qui a fare festa come il 10 maggio dell‘87 e il 29 aprile del ‘90.

All’epoca, come era accaduto per l’Argentina campione del mondo nell’86 (la “doppietta” ha funzionato anche in questa stagione), il Capitano si era messo alla testa dei suoi uomini e li aveva portati al trionfo. È stato diverso stavolta. Il leader c’è ma in panchina, con quella tuta che Spalletti ha iniziato a indossare dopo le prime partite della stagione 2021-2022 in cui si presentava a bordo campo in abito scuro. Luciano lo mise nell’armadio quando capì che qui c’era da lottare, quindi tuta e scarpette. Ha saputo costruire con “uomini forti” - il suo gruppo - “un destino forte” e vincente, nel solco di una solida strategia aziendale.

Se andate a leggere le interviste di chi conquistò i primi due scudetti, vedrete che gli ex azzurri mettono sempre davanti a tutto e a se stessi Diego: ha vinto lui, è stato il nostro faro, senza il Capitano non ce l’avremmo fatta... Questo, invece, è lo scudetto del gruppo, non solo dei magnifici Kvara e Osimhen, che ha meritato di mettere il sigillo allo scudetto con la rete a Udine, a conclusione della sua straordinaria stagione. Ricordiamo che il gol alla Juve che ha fatto impazzire Napoli di felicità, ad esempio, lo ha segnato il giovane attaccante Raspadori, costretto a fare panchina a Napoli mentre in Nazionale è titolare. E quello alla Salernitana nel Maradona tornato ai fasti di un tempo il terzino Olivera, sempre in ballottaggio con Mario Rui. I panchinari hanno portato in dote 14 reti, a conferma del fatto che senza il collettivo su un campo di calcio si possono cantare pochissime messe. Spalletti è entrato nel contesto di una società sempre convinta delle sue strategie. Mai un passo indietro, neanche di fronte a pressioni della piazza. In De Laurentiis il sentimentalismo non prevale sui doveri aziendali, sull’obbligo di tenere i bilanci a posto. E così abbiamo scoperto in questi anni che si poteva giocare meglio e vincere anche senza Lavezzi, Higuain, Cavani, Hamsik, Insigne, Mertens, Koulibaly con uno studiato rinnovamento, perfino contenendo (e di molto) il monte ingaggi.

Negli ultimi dieci anni di serie A il Napoli si era classificato quattro volte secondo e tre volte terzo. E l’ultima Champions, terminata ai quarti, ha rappresentato la tredicesima consecutiva partecipazione alle coppe europee: unico club in Italia. Lo scudetto è stato pianificato. E rappresenta un traguardo, non il punto di arrivo. Le ambizioni di De Laurentiis e le capacità di Spalletti - se supererà i dubbi manifestati sulla prosecuzione del rapporto in queste ore - possono consentire al Napoli di spingersi oltre, anche con cambiamenti nella squadra campione d’Italia. Non è un rischio ma un’eventualità, dopo le straordinarie performance - ad esempio - di Osimhen, che sarà il protagonista del prossimo mercato. Quanto è accaduto in questa stagione deve insegnare ad avere pazienza e ad aspettare i riscontri del campo. Grazie alle ottime scelte dei dirigenti e del tecnico, l’amarezza per i giocatori partiti da Napoli si è trasformata in affetto per i nuovi: gli striscioni di protesta della scorsa estate sono caduti come foglie in autunno e le voci di dissenso si sono puntualmente spente. È la legge della vita, è la regola del calcio che ha premiato finalmente intuizioni e sforzi del Napoli, in grado di creare non solo un collettivo forte in campo ma anche un gruppo solido nello spogliatoio: quello arrivato al terzo posto un anno fa evidentemente non era più tale. Questo scudetto e queste doti manageriali ci rendono fiduciosi per il futuro anche se «chi troppo pretende abbuffarsi dopo lungo digiuno rischia la pelle», ammoniva Giuseppe Pacileo sulle colonne del Mattino dopo la conquista del primo titolo trentasei anni fa. «È una somma di circostanze che porta al successo», sottolineava la prima firma di quella redazione sportiva che era grande come il Napoli di Maradona. Purtroppo, a breve distanza dalle stagioni d’oro, un’altra somma di circostanze - la squalifica di Diego e la crisi finanziaria - avrebbe portato al decadimento tecnico e societario. E nell’agosto del 2004 si decretò il fallimento della Ssc Napoli, che giocò la più triste delle sue partite nel vecchio tribunale di Castel Capuano.

Si prosegua su questa linea affinché nella storia del Napoli gli scudetti non siano più splendide “parentesi” (quello che si festeggia è il terzo in 77 anni di serie A). La nuova strada era stata tracciata da tempo, anche con coraggio, e adesso, con la serenità dei più forti, si possono studiare progetti di respiro internazionale. Perché, come ha sottolineato Guardiola, il Napoli non deve amareggiarsi per l’eliminazione dalla Champions in questa stagione avendo «tutto per riprovarci il prossimo anno». Non sappiamo se questo successo avrà risvolti sociali, dopo quelli economici rappresentati da un deciso incremento del “turismo sportivo”, che va dalle code di visitatori di tutto il mondo al Murale di Diego alle trasferte dei georgiani per le partite di Kvara. Siamo intanto certi che questa sia stata una lezione per il calcio malato che vive in bolle finanziarie. Ci sono magistrati che indagano da tempo sui bilanci delle squadre del Nord, quelle che hanno vinto (ma sempre nel rispetto delle regole?) negli ultimi vent’anni. L’ultimo scudetto sfuggito alla presa di Juve, Inter e Milan risaliva al 2021, conquistato dalla Roma di Totti e Capello. Gli equilibri si sono spostati e la scena ha potuto conquistarla chi da tempo l’avrebbe meritata. Applausi al Napoli e a Napoli.