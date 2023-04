Ora che la meta è più vicina, che manca poco alla certezza matematica della vittoria, e che forse si possono limitare o abolire le perifrasi prudenziali imposte dalla scaramanzia, ci si prepara a festeggiare.

Stanno per arrivare frotte di napoletani, soprattutto giovani, che da anni vivono fuori per lavoro o per studio. A loro si uniranno tantissimi ospiti, attratti dall’evento e dalla volontà di celebrare una squadra che, smentendo ogni pronostico, in tutto il campionato ha dato prova d’aver personalità da vendere, che inoltre è stata in grado di divertire e far gol, ma che soprattutto, dopo tanti anni e più d’un tentativo andato a vuoto, è finalmente riuscita a ridare alla città il gusto e l’esperienza della vittoria.

In realtà, questo Napoli costruito da De Laurentiis e da Giuntoli (e allenato da Spalletti) ha dimostrato di essere una squadra competitiva e ostinata, capace di mirare costantemente all’obiettivo, senza demordere e senza lasciarsi condizionare dalle sue (forse inevitabili) battute d’arresto. Perciò, quando domenica scorsa, a pochi istanti dal fischio finale, dopo una serie di colpi di scena, che magari in altre occasioni avrebbero spinto al vittimismo, e che invece stavolta non hanno impedito e forse hanno fomentato la reazione, un impeccabile sinistro al volo di Raspadori ha sconfitto la Juventus, l’incredibile esplosione di gioia che ha unito giocatori, spettatori e tifosi ha avuto il sapore della rivalsa, ma immediatamente ha dato inizio alla festa.

Questa vittoria avvicina all’ambito traguardo un gruppo ben organizzato e molto coeso, in cui, pur non mancando brillanti individualità, hanno la prevalenza lo spirito di corpo e il lavoro di equipe. Come è stato notato da più parti, è stato questo il capolavoro di Spalletti, che è riuscito a motivare e amalgamare calciatori giovani, di grande qualità ma non ancora famosi e perciò affamati di successi e vittorie. Vedendo giocare quest’anno il Napoli, ha colpito sempre la ferma volontà di tutti i suoi giocatori di non perdersi d’animo, il loro evidente proposito di non mollare e di provare comunque a spuntarla. Ovviamente, non sempre le ciambelle riescono col buco, e qualche volta le cose sono andate storte, com’è accaduto a più riprese in quest’aprile indiavolato, culminato con l’eliminazione dalla Champions. In tali circostanze, il Napoli di Spalletti può aver accusato un momento di debolezza e di stanchezza, ma è riuscito a non perdere l’autostima, il che gli ha consentito di non cedere. Ed è proprio questa sua capacità di resistere e di insistere, facendo prevalere le ragioni della speranza anziché adagiarsi nel fatalismo della sconfitta, a costituire il merito principale della squadra, che ne rende doveroso il festeggiamento.

Con la prospettiva della vittoria finale a portata di mano, prevale la sensazione liberatoria d’una festa a lungo attesa, che ripaga dalle precedenti insoddisfazioni, ma che se le lascia alle spalle, e che invita a godersi il bel risultato raggiunto e a far tesoro del modo con cui lo si è conseguito. Collaborare al successo comune superando gli individualismi e non piangersi addosso di fronte alle difficoltà: ecco la ricetta fondamentale seguita dal Napoli di Spalletti, la cui validità eccede il mondo del calcio. Per una volta, la festa celebrerà una vittoria strameritata e potrà unire tutti nella speranza d’invertire un ciclo negativo e aprire una prospettiva nuova, feconda di successi e soddisfazioni.