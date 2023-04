Di questi tempi, in qualità di tifoso del Napoli, nonché appassionato di calcio, quando per lavoro vado in giro per l’Italia, c’è sempre qualcuno che prima mi dice: quest’anno vincete lo scudetto, poi si pente e con sguardo addolorato (il paraverbale ha la sua importanza) si corregge: scusa, non si dovrebbe dire così a un napoletano, superstiziosi come siete.

In effetti, a me affermazioni siffatte danno fastidio e con degli escamotage (e il paraverbale ha la sua importanza) rimando la questione a tempo debito. Capita pure che qualcuno mi dica con intento malefico: auguri per la Champions, e lo dice sapendo che non mi fa piacere, perché appunto, in giro per l’Italia, abbiamo ancora la nomea di essere molto superstiziosi.

Quindi il tizio mi sta proprio sfottendo, e difatti sono costretto a ricorrere a vecchi e mai dimenticati rituali scaramantici, di certo non di buon gusto. Poi, se qualcuno mi contesta dicendomi: «Ancora a queste cose credete nel 2023?» (tra parentesi è da quando ero piccolo che qualcuno mi dice ancora a queste cose: credete nel 1970, 1980 e via dicendo), io me la cavo rispondendo che certo non ci credo, ma ci sono fattori psicologici da non sottovalutare. Per esempio, non esiste che stai a teatro per una conferenza e ti accorgi a metà che sta andando bene e, dunque, gridi al successo e ti vedi già ad inchinarti verso il pubblico in visibilio. Comunque, di questi tempi, a forza di girare per l’Italia, finisco a Napoli e - incredibile - trovo una città colorata, festosa, dove tutto, ma proprio tutto lo scibile rimanda al concetto di tre.

La bandiera del Napoli reca il numero tre (scudetti), che a sua volta rimanda alla cover del telefono, colorata d’azzurro e con il numero tre che a sua volta rimanda alla colomba pasquale, incartava con la bandiera del Napoli ed il numero tre e così via per un gioco di allitterazioni che richiamano allegorie molto barocche. Il che mi stupisce. Girando per l’Italia vengo riconosciuto come superstizioso, dunque o rispettato o preso in giro e non appena arrivo in patria mi accorgo che il napoletano si è trasformato da superstizioso in razionalista, positivista, illuminista, statistico bayesianano che ...bayesiani veri scansatevi. Che è successo? Chiedo al tassista, al barista, a quello che è seduto fuori il basso, insomma chiedo ai rappresentanti della pancia della città: cioè, com’è che festeggiamo prima del tempo? Com’è che noi gli illustri nipoti, nonché in parte ideatori dell’illustre commedia dell’artoi con tutti i suoi gingilli e meccanismi divertenti, tra cui appunto, la superstizione, ci siamo trasformati in un popolo di razionalisti indefessi che stanno già in festa o stanno prenotando con molto anticipo i voli per tornare in patria e festeggiare? Che se tu ricordi loro che, insomma, aspettiamo, ci vuole concentrazione, ma anche la necessaria inquietudine che ti permette di dire non è finita, devo ancora correre. Se gli ricordi alcuni casi iconici di crolli, come l’Inter post triplete o quando festeggiammo molto prima del tempo, nel 2018, dopo il fantastico goal al 90’ di Koulibaly che ancora me lo rivedo perché stavo a Torino e urlai così tanto che dopo mi vennero a cercare, insomma, quando riaprimmo il campionato a 4 giornate dalla fine e appunto dicemmo “calma” e invece festeggiammo come se avevamo già vinto, e poi si è visto come è andata...

A tutte queste argomentazioni, voglio dire, statistiche, e anche un po’ scaramantiche, il napoletano mi risponde con un gesto della mano, mostre le tre dita, tre scudetti e mi elenca con molta razionalità i motivi per cui c’è da festeggiare. E infine, affranto (perché il paraverbale ha la sua importanza), conclude: nel 2023 ancora a queste cose credi, ancora superstizioso sei? Magari chiedi pure la grazia a San Gennaro? Ma che immagini di Napoli porti in giro?

Quindi, se venite a Napoli, ma anche se andate in giro per l’Italia potete tranquillamente parlare della vittoria del campionato, perché Napoli in questo momento è la città dell’illuminismo, altro che Parigi al tempo. E va bene, che dire: un’unica raccomandazione, razionalità per razionalità, nel caso... non imbrattate la città e nemmeno i monumenti. Non è razionale.