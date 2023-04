Non voglio rovinare la festa a nessuno, e quindi mi guardo bene dal citare Jacques Lacan, però più ci penso e più mi convinco che non sarebbe sballato. Che domenica, nel pomeriggio, col cielo rannuvolato e forse qualche goccia di pioggia, generazioni di napoletani che Maradona lo hanno visto solo in tv, oppure a spizzichi e bocconi su Youtube, faranno esperienza di una cosa che somiglia maledettamente a un godimento puro.



Era così anche nel 1987, o tre anni dopo, al tempo del secondo scudetto? Non credo, non nello stesso senso. Non con le stesse aspettative, perlomeno, o con la stessa voglia di festeggiare, di piangere di gioia o di cantare per la felicità. E neppure con la stessa città intorno.

Perché Napoli è cambiata, e ci mancherebbe pure che fosse la stessa dopo trent’anni e passa. Chi guarda da lontano la città, o chi la frequenta da turista, rimane sempre stupito dalla prorompente vitalità, dal calore e dal colore, da tutto quello che in questa città si riversa fuori, e accade nelle piazze e per le strade: credo si possa dire che Napoli è ancora la città più esteriore d’Italia, la più visibile e la più vista. Non dico che sia tutto spettacolo e finzione, recita e rappresentazione, teatro. Ma dico che non sempre è facile toccare il reale che la attraversa.

Napoli riempie l’immaginario e si lascia iscrivere dentro processi di simbolizzazione che funzionano alla grande: basta vedere quanto ricca è oggi la produzione audiovisiva, quante volte si racconta o si descrive Napoli, quanto spesso la si mette in scena o la si descrive in canzoni. Va bene così e non v’è certo motivo di dolersene. E la festa: chissà in quanti smartphone finirà, in quanti tiktok rimbalzerà, quale fiume social genererà. In questo nuovo profluvio tecnologico in cui segni e immagini si moltiplicano all’infinito, non c’è nulla di paragonabile all’epoca del primo scudetto. E siccome ho detto che la festa non voglio rovinarla, insisto: non c’è mica nulla di male, in tutto ciò. Intendo solo dire che, complice anche una superiorità schiacciante sul campo, la città è molto più pronta e preparata oggi ad una straordinaria intensificazione e accelerazione del proprio battito vitale di quanto non lo fosse negli anni Ottanta.

Quando il valore totemico dello scudetto – mai visto, mai toccato, mai conquistato – rendeva molto più convulsa (e molto più scaramantica) l’attesa, e segretamente tormentosa la speranza. Per domenica, invece, le parole in cui si dovrà dire cosa significa la vittoria in campionato sono già lì, per essere cantate e urlate dalla tifoseria più calda d’Italia. E subito dopo socializzate, condivise, inoltrate ovunque.

Complice la superiorità sportiva, dicevo, ma anche una città diversa. Perché tutt’intorno non c’è più la città governata per anni da commissari prefettizi, con le ferite del terremoto, gli appetiti della camorra, gli appalti pilotati, i finanziamenti illeciti e l’assassinio di Giancarlo Siani. Per carità, forse Napoli era allora non solo più rassegnata, ma anche più spregiudicata; non solo più povera e più cattiva, ma forse anche più generosa e alla ricerca di nuovi linguaggi; non solo più cupa e notturna, ma anche meno facile e ammiccante. Però molto era disfatto e quasi tutto da fare, mentre oggi qualcosa si è fatto, o perlomeno si sta facendo: ci si prova. E qui, oddio! Di nuovo tirerei in ballo Lacan e i processi di soggettivazione: il modo, cioè, in cui si diventa soggetti.

Anche una città, infatti, ha la sua brava soglia da varcare, che è quando, invece di essere soggetti-a – a una classe dirigente ormai inadeguata, per esempio – si diventa soggetti-di: soggetti di un discorso pubblico più moderno, più riconoscibile e responsabile. Dire a che punto siamo, in questa complicata transizione da uno stato all’altro, è difficile, naturalmente, e di sicuro non può essere la vittoria sui campi di calcio a segnare il passaggio di fase.

Certo, però, aiuta: vincere contro la Juventus a Torino e prendersi lì la porzione più grande del ricco bottino del campionato aiuta e come. Ma non c’è più solo un discorso di riscatto, o di rivendicazione, non c’è solo la fame atavica e l’ubriacatura di un giorno buono, da segnare per sempre sul calendario, non c’è solo più Maradona venuto in terra a miracolo mostrare: c’è una costruzione metodica, con ben poche sbavature lungo il cammino, e persino la possibilità di scrivere la parola scudetto su un quotidiano ancor prima che lo scudetto sia cucito sulle maglie. C’è insomma una diversa consapevolezza di sé: nella città intera, dico, non solo nei dintorni dello stadio.

E infine c’è il reale del godimento, come lo chiamava Lacan. E poteva voler dire tanto uno scatenamento senza legge, mortifero e quasi autistico, quanto una pienezza traboccante di vita, che passa di sotto alla simbolizzazione, alla messa in scena, allo sguardo d’approvazione altrui, e che è come una vertigine: tanto bello quanto doloroso. Ma soprattutto è finalmente, completamente, pago di sé. E questo, credo che arrivi uguale in ogni tifoso e in ogni napoletano, ieri come oggi.