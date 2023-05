Me lo ricordo quel primo scudetto, quasi quaranta anni fa. E mi ricordo ancora di più la Napoli di allora. Una città ferita dal terremoto, con il centro storico sbarrato dai barbacani e dagli edifici pericolanti. Una città che passava da una amministrazione comunale ad un’altra con l’intermezzo dei commissari prefettizi. Che non era più industriale ma che stentava a trovare una sua nuova ragion d’essere, una sua vocazione, secondo quella regola che vede sempre la nostra città come lo specchio del meglio e del peggio del nostro Paese. Ed il peggio eccome se c’era, con una sanguinosa guerra di camorra che andava avanti da anni. Una città che nonostante l’impegno di alcuni politici ed imprenditori e l’entusiasmo di artisti, cantanti, intellettuali rimaneva assolutamente ferma, inerte, quasi rassegnata ad un destino di lenta ed inesorabile decadenza, agganciata al mero ricordo ed alle abitudini di una Napoli che era morta da tantissimo tempo. Dalla quale non appena possibile fuggivano tutti, compresi quelli che volevano animarla, e che non era in grado nemmeno più di attrarre turisti, che la attraversavano di corsa, impauriti, solo per salire sui traghetti per le isole o per andare a Pompei ed Ercolano.

Allora lo scudetto fu un vero e proprio miracolo, nato dall’intervento di questa divinità argentina, folle ed inarrestabile nella sua voglia di vincere e di vivere, che si identificò con le energie latenti sotto la cenere e che si prese sulle spalle non solo una squadra ma una intera comunità, riuscendo a portarla dove nessuno davvero si aspettava che potesse arrivare. E io credo che lì sia nato questo legame così forte tra città e squadra, che fa indentificare tutti noi (o quasi) con i suoi successi e le sue sconfitte. Per quelli che erano rimasti o che erano venuti dopo, il primo scudetto era la dimostrazione che i miracoli possono accadere e che fosse solo anche per una tenue speranza, aveva senso restare e combattere, per cambiarla questa Napoli splendida e condannata.

Lo scudetto di oggi nasce da una storia completamente differente, in una città che ha anche essa una storia completamente differente. È uno sforzo ragionato, progettato, nato dall’idea di un imprenditore che si è posto con pazienza degli obiettivi che avrebbe raggiunto molto prima se il nostro calcio non fosse sempre afflitto dalle stesse malattie. Proprio come il nostro Paese, che troppo spesso ha relegato il Sud ad un ruolo di comprimario, e molto più spesso di semplice comparsa, di fornitore di risorse umane e ambientali a basso costo. Dimenticando l’apporto che proprio questo Sud ha sempre dato alla vita culturale, politica ed economica dell’Italia.

La vittoria di quest’anno è un lavoro collettivo che con tanti alti e pochi bassi ha mostrato che in questa città si possono immaginare progetti ambiziosi e realizzarli. Ed è una storia, questa, che non è più eccezione, miracolo, dovuta ad un Deus ex Machina che interviene dall’alto a salvarci, e che si riflette nelle tante storie di caparbietà e di eccellenza che stanno fiorendo sempre più nella nostra città.

È la storia delle tante associazioni che da anni lavorano incessantemente negli angoli più bui del nostro territorio e li illuminano creando opportunità per i nostri ragazzi, affiancandosi e qualche volta sostituendosi alle istituzioni nella formazione e nell’avviamento al lavoro, dando coraggio a quei napoletani che vivono in queste aree da tempo abbandonate a loro stesse ma che non aspettano altro di avere qualcuno al proprio fianco per avere il coraggio di poter affermare la propria ambizione ed il proprio diritto ad una vita normale.

È la storia delle nostre università, che hanno ritrovato un ruolo centrale nella vita economica e sociale e che ripartendo dalla qualità della loro ricerca e della loro didattica non solo stanno formando una generazione di talenti in grado di competere con quelli del resto del mondo, ma stanno creando le condizioni per un vero sviluppo economico fatto di innovazione e di attrazione di investimenti e che stanno convincendo una nuova generazione di imprenditori napoletani che hanno deciso di investire nei settori chiave dell’economia globale così come in quelli della nostra tradizione e di creare qui posti di lavoro di qualità.

Ma prima di tutto è la storia dei nostri ragazzi - come ha scritto ieri sul Mattino Angelo Carotenuto -, e di quelli che diventano nostri per amore delle nostre strade e delle nostre splendide follie. Ragazzi che decidono di rimanere, di diventare protagonisti di una rinascita sempre più possibile e concreta, e che con il loro entusiasmo e le loro competenze sono la ricchezza grazie alla quale possono nascere startup e svilupparsi centri di ricerca di livello internazionale, così come consentono questo fiorire continuo di iniziative culturali e artistiche.

Lo scudetto di oggi è la pennellata finale su quel brand internazionale che ormai è Napoli, vista sempre di più come una città di arte e di scienza, di sapori e di bellezza, di caos creativo e di accoglienza. La città di cui si parla nei media di tutto il mondo come il luogo assolutamente da visitare ma da assaporare con calma, per poter vivere pienamente una esperienza unica. Ma anche come il luogo della innovazione più spinta, dalla quale possono nascere le Big Thing del futuro.

Napoli ha quindi questa incredibile opportunità che non può e non deve essere persa perché, come spesso capita nella Storia, potrebbe non ripresentarsi più. Una responsabilità questa che pesa sulle spalle di tutti noi ma specialmente di chi come me gli scudetti vecchi li ha visti, e li ha desiderati e urlati. E proprio per questo, desidera che i prossimi siano parte di una straordinaria normalità.