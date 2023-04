Premessa necessaria: parlare di scudetto anzitempo a Napoli è un azzardo che compiamo unicamente per dovere civico, visto l’argomento che tratteremo. Ma sono tanti gli italiani che stanno programmando vacanze a Napoli per vedere di persona cosa accadrà qualora “l’evento” dovesse accadere. E se accadrà davvero, sarà probabilmente uno dei più grandi “happening” di teatro collettivo che una città europea abbia messo in scena negli ultimi decenni. Troupe da tutto il mondo si stanno organizzando per venire a filmare e ovviamente i tifosi del Napoli lo sanno bene, e per molti sarà l’occasione per esibire in mondovisione estro, fantasia, orgoglio.

Ma in attesa dell’“evento”, è necessario che tutti – dalle istituzioni ai cittadini – mettano immediatamente in campo una strategia efficace per difendere i monumenti storici e artistici da una marea di vernice azzurra che si sta per alzare sulla città. Perché questa marea ci sarà, e potrebbe fare molti danni, in quanto i monumenti storici e artistici sono per definizione fragili, e devono essere tutelati in ogni modo.

Ma cosa fare concretamente per difendere il patrimonio storico e artistico di Napoli da questa marea di vernice azzurra?

La principale azione che si può fare, a nostro avviso, è sensibilizzare in ogni modo possibile – con una campagna di comunicazione a tappeto che coinvolga i principali protagonisti della comunicazione partenopea, a partire dalla SSNC Napoli – tutti i tifosi su questo importante argomento. Perché i napoletani – e lo hanno dimostrato ampiamente durante la pandemia, quando non erano pochi quanti pronosticavano indisciplina durante il “lockdown” – sanno manifestare un senso civico straordinario, quando la situazione lo richiede. I principali difensori dei palazzi e dei monumenti storici – che, lo ripetiamo, devono assolutamente essere risparmiati da disegni, scritte, murales, ecc. – devono dunque essere gli stessi napoletani.

Perché una Grande Festa – facendo, ripetiamo, tutti gli scongiuri del caso – non deve trasformarsi in una “débâcle” per i beni storici, artistici e architettonici di Napoli. Quel giorno – se quel giorno arriverà davvero – dovrà vincere Napoli intera, senza danni per niente e per nessuno.

Poi, ovviamente, bisogna immediatamente valutare concrete iniziative – istituzionali e cittadine – per difendere i monumenti. E bisogna dire che di idee buone ne stanno emergendo molte, in queste ore. Ma bisogna metterle in pratica subito, perché, per quanto superstiziosa, in città la marea di vernice azzurra sta salendo in fretta, e questa marea non deve fare danni ai tesori di Napoli, che sono il vero scudetto che la città vince ogni santo giorno.

Lo scudetto a Napoli suscita nella città sentimenti viscerali e irrazionali che non sono riscontrabili in nessun’altra città d’Italia, perché Napoli ha primeggiato per secoli in tutta Europa e, dopo l’unità d’Italia, è stata degradata brutalmente, nel giro di pochi mesi, a capoluogo regionale, così instillando nei suoi cittadini sentimenti di rabbia e di frustrazione. È incedibile come una delle città più belle e ammirate del mondo senta ancora il bisogno di avere conferme, di vedersi riconosciuto un primato che è anzitutto nei fatti, nella potenza e nell’inesauribile meraviglia in sé della città.