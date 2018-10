CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Mercoledì 17 Ottobre 2018, 22:46

Antonio ha appena compiuto 10 anni, è un bimbo disabile, frequenta l’istituto comprensivo «Novaro Cavour», in via Nicolardi, ma ancora non sa leggere e scrivere benché sia in quarta elementare. All’età di tre mesi il piccolo, con la madre, è rimasto coinvolto in un incidente stradale che gli ha provocato - per effetto del contraccolpo traumatico - tre lesioni al tessuto cerebrale. Da quel giorno il suo cervello non lavora più come dovrebbe e nell’area interessata alcune funzioni...