Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha avviato le procedure concorsuali per l’assunzione di ruolo di oltre 30 mila docenti nelle scuole di ogni ordine e grado. Le domande si possono presentare fino alle 23.59 del 9 gennaio e prevedono la copertura di 9.641 posti nella scuola primaria e dell’infanzia e di 20.575 posti in quella secondaria di primo e di secondo grado. Si tratta della prima fase che prevede un rinnovamento del corpo docente avvalendosi delle nuove modalità previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, a cui si aggiungerà un ulteriore contingente di circa 14 mila posti non appena il Mim avrà ricevuto l’autorizzazione a procedere. La Campania però riceverà appena il 4,7% del fabbisogno nazionale pari a 1.415 posti, poiché negli ultimi anni si è avvalsa di numerosi rientri in Regione di docenti che per anni hanno lavorato in Lombardia, Veneto, Piemonte e Lazio, le quattro Regioni che da sole riceveranno il 60% dei posti messi a bando.



Le classi di concorso disponibili in Campania per la scuola secondaria di primo e secondo grado sono 73 mentre i posti disponibili sono 1.180 (5,7% dei 20.575 nazionali). La più numerosa è quella A022, dedicata all’insegnamento di Italiano, Storia e Geografia (precedentemente classificata come 43/A) e coinvolge i futuri insegnanti che desiderano impartire queste materie nelle scuole secondarie di primo grado che potranno aspirare a 397 cattedre. Segue la classe A027 Matematica e Fisica con 136 posti disponibili, e grazie al sistema delle abilitazioni orizzontali, coloro che hanno l’abilitazione in questa classe di concorso vedranno riconosciuta automaticamente l’abilitazione alla classe di concorso A026, ossia materie come l’algebra, la geometria e l’aritmetica e parte integrante delle materie Stem, cui sono destinati 110 posti. Occorrono invece 70 docenti per la classe di concorso A040 relativa a Scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche, mentre 33 per la A020 relativa a Fisica. Appena 25 i docenti della classe A012 ossia Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado, solo 4 nella A011 di Discipline letterarie e latino, e 2 per la A013 Discipline letterarie, latino e greco in tutta la Campania. Per il sostegno, 43 i posti per la scuola secondaria di primo grado e 22 per quella di secondo grado. Una cattedra ciascuna per le cattedre musicali in tromba, sassofono, oboe, pianoforte, organo, chitarra, corno.

E una cattedra ciascuna anche nelle cattedre di Conversazione in lingua straniera (francese, inglese, cinese). Un po’ più numerose le cattedre per Lingua e cultura straniera nelle superiori: 15 per quella inglese e 3 in quella francese. Per Lingua straniera alle medie invece sono 9 in inglese, 3 in francese, 1 in spagnolo e 1 in tedesco. Sei disponibilità per la classe di concorso B0007 Laboratorio di ottica, ma appena 1 per B003 Laboratorio di Fisica. La classe A030 Musica nelle scuole medie ha 7 posti disponibili, mentre A028 Matematica e Scienze solo 28. Pochi i posti nei settori artistici: la classe A001 Arte e Immagine per le medie solo 6 posti, mentre 18 nelle Discipline geometriche, architettura, design d’arredamento e scenotecnica, per la A042 Scienze e tecnologie meccaniche i posti disponibili sono 23, invece per A041 Scienze e tecnologie informatiche i posti sono 16. Le classi di concorso A048 e A049, rispettivamente Scienze motorie e sportive per la secondaria di secondo e primo grado, hanno a bando solo 14 e 7 cattedre. Il concorso straordinario per queste classi di concorso prevede una prova scritta e una orale.

Quella scritta, da svolgere in modalità computer based in 100 minuti, sarà composta da 50 quesiti a risposta multipla sulle conoscenze e competenze del candidato in ambito pedagogico, psicopedagogico e didattico-metodologico; il test comprenderà inoltre domande volte ad accertare la conoscenza della lingua inglese e le competenze digitali. La prova orale invece mirerà ad accertare il grado di conoscenza e di competenza del candidato nella disciplina per la quale partecipa, le competenze didattiche generali, la capacità di progettazione, l’uso delle tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali.

Le cattedre disponibili nella scuola dell’Infanzia e Primaria sono davvero pochissime: in totale sono 235 ossia il 2,4% delle 9.641 nazionali, dove solo la Lombardia con i suoi 4.083 posti conquista il 42,4%. Di questi 235 posti, 68 sono per la scuola dell’Infanzia e 11 per il sostegno infanzia, e 121 per la scuola Primaria e 35 per il sostegno primaria. Considerata la struttura del concorso, la prova scritta in questo caso non avrà natura disciplinare, ma sarà basata su argomenti di didattica, pedagogia e psicopedagogia, come scritto nel bando.