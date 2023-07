Ci sono alcuni docenti che hanno una brutta abitudine: raccontare su Facebook i difetti, le mancanze, le goffaggini, le arroganze e le intemperanze dei loro studenti. Capisco le fatiche e le frustrazioni a cui espone il duro mestiere di educatore, ma francamente trovo quest’abitudine social estremamente grave e nociva.

Che utilità ha ridicolizzare, stigmatizzare e umiliare pubblicamente studenti che, in tal modo, vengono esposti a una forma subdola di cyberbullismo? Questi docenti – ma per fortuna sono una minoranza – si compiacciono di mettere alla berlina i loro studenti, e lo fanno riportando fedelmente dialoghi e circostanze, con l’obiettivo, evidentemente, di suscitare negli “amici” ilarità e solidarietà, indignazione e un facile lamento sulla “degenerazione dei costumi giovanili”. Ma questo comportamento è estremamente grave, perché compito di un educatore serio non è prendere in giro pubblicamente i propri studenti, ma lavorare ogni giorno per provare a migliorarli da un punto di vista accademico e civile. Lo Stato non paga i professori e le professoresse per esporre i ragazzi alla pubblica gogna – stipendi indubbiamente insufficienti, a onor del vero – ma per mettere ogni ragazzo e ogni ragazza nella condizione di tirare fuori il meglio di sé sia nel comportamento che nello studio.

E tuttavia ogni giorno sono tanti i docenti che si divertono a riportare su Facebook quadretti tragicomici dei loro studenti, sollecitando commenti indignati, sprezzanti, nauseati, che sortiscono come effetto un ulteriore allontanamento generazionale. Non conosco le normative e i regolamenti scolastici, ma sarebbe opportuno che ai docenti fosse vietato di rendere pubbliche situazioni scolastiche che non dovrebbero in alcun modo oltrepassare le mura della scuola. Questo non significa che i docenti non possano fare in pubblico riflessioni tecniche o generali sulla situazione dell’istruzione in Italia, ma ridicolizzare gli studenti anche senza fare nomi è francamente intollerabile.

I giovani spesso sono ingenui, arroganti, provocatori, ribelli, insolenti, maleducati – lo sono sempre stati, anche se da millenni non facciamo altro che ripetere “sì, ma ora è peggio” – ma se tu sei pagato per educarli, io penso che non sia un buon metodo pedagogico quello di prenderli in giro sui social. Aggiungo che i cardini della professionalità, dopo la preparazione tecnica, siano la riservatezza e la discrezione, e questo per evitare che informazioni sensibili di cui si è a conoscenza non vengano utilizzate per danneggiare chi si è affidato alla professionalità di qualcuno – vale per tutte le professioni: da quella medica a quella bancaria, da quella giudiziaria a quella fiscale. Esporre pubblicamente difetti e comportamenti privati può causare danni incalcolabili nello studente e nella studentessa che dovessero scoprirlo sui social. Con la conseguenza di radicalizzare forme di odio e di rifiuto nei confronti dell’istituzione scolastica.

Dunque, sarebbe opportuno che i docenti la smettessero di sfogare le proprie frustrazioni su Facebook attraverso racconti e raccontini diffamanti nei confronti dei propri studenti. Ci vuole generosità, per insegnare, e la generosità è anzitutto fatta di pazienza e fiducia, tenacia e sopportazione. A chi legge commenti siffatti, infine, consiglierei di non mettere like e di non commentare. Perché quei ragazzi vengono umiliati pubblicamente, e un docente che umilia pubblicamente un proprio allievo non merita alcuna indulgenza o approvazione. E comunque sarebbe il caso che sul tema prendesse la parola anche il ministero dell’Istruzione, perché ogni ragazzo preso in giro sui social da un docente è un ragazzo che avrà meno fiducia nell’autorevolezza della scuola e, in generale, delle istituzioni pubbliche.