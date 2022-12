Sono 558 i casi di dispersione scolastica segnalati sulla piattaforma comunale dal 15 ottobre ad oggi. Le Municipalità con il tasso più alto sono quattro: la settima (Secondigliano, Miano, San Pietro a Patierno), la seconda (Avvocata, Montecalvario, San Giuseppe, Porto, Mercato, Pendino), la terza (Stella, San Carlo all’Arena), la sesta (San Giovanni, Barra, Ponticelli). Quelle più virtuose due: la prima (Chiaia, San Ferdinando, Posillipo) e la quinta (Vomero, Arenella).

La mappa dell’abbandono scolastico è una fotografia con la macchina che apre l’obiettivo verso realtà complesse, territori difficili e situazioni familiari al limite. Dalle periferie al centro città. I dati choc saranno presentati domani alle 16, nella Sala dei Baroni, in occasione della seconda riunione del tavolo sul Patto educativo, a cui parteciperanno, oltre ai firmatari, Ufficio scolastico regionale, istituzioni religiose e organizzazioni del terzo settore e del volontariato, anche i presidenti di Municipalità. L’obiettivo è riuscire ad elaborare sui singoli territori le strategie più efficaci.



Da quando è stata attivata la piattaforma, nel giro di un solo mese (15 ottobre-15 novembre), ne sono arrivate 200. Lievitate nelle ultime tre settimane. Come funziona la piattaforma? Ogni istituto scolastico può richiedere le credenziali per gli operatori coinvolti nel procedimento di segnalazione del fenomeno della dispersione scolastica (i referenti dei singoli istituti) ed accedere al sistema. I dati dei ragazzi, inseriti dagli insegnanti, sono subito visibili al Comune - all’assessorato all’Istruzione - ma anche agli altri attori coinvolti: servizi sociali, Ufficio scolastico regionale e Procura della Repubblica presso il Tribunale dei minorenni. «Questo strumento - spiega l’assessore all’Istruzione di Palazzo San Giacomo Maura Striano - è di grande aiuto per definire le azioni dell’Osservatorio volte ad effettuare una mappatura delle situazioni di rischio sulle quali intervenire in sinergia con tutte le istituzioni coinvolte». Le segnalazioni arrivano da tutte le scuole di ogni ordine e grado - in particolar modo dagli istituti comprensivi - per giovani fino a 16 anni, ovvero al raggiungimento dell’età della scuola dell’obbligo.

«Capita anche qualche caso di segnalazioni da parte di licei e quindi di adolescenti dai 16 ai 18 anni, ma in piccolissima parte» rimarca l’assessore. Sulla piattaforma viene anche evidenziato dalle scuole se i ragazzi siano già stati segnalati in precedenza e che tipo di interventi eventuali siano stati fatti. C’è in sostanza una traccia di ciò che accade in città. La dispersione scolastica, dunque, viene messa in rete, per permettere alle istituzioni di poter intervenire tempestivamente: «Prima della fine dell’anno scolastico, quando i ragazzi non vengono ammessi alla classe successiva a causa del numero di assenze» sottolinea Striano.



Grazie all’Osservatorio comunale si può procedere - dopo la comunicazione dei casi più urgenti - al primo ammonimento per le famiglie, che è firmato direttamente dal sindaco di Napoli. Soltanto dopo vengono coinvolti gli assistenti sociali. Domani, in occasione del tavolo sul Patto educativo, saranno presentati i dati aggiornati sulla dispersione - anticipati oggi da Il Mattino - proprio sulla base della nuova piattaforma informatica creata dal Municipio, che ha ricevuto un plauso recentemente anche dal ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, durate il comitato per l’Ordine pubblico tenutosi in Prefettura, meno di un mese fa. Nell’ampio ventaglio dei casi di abbandono ci sono quelli estremi, come raccontato da alcune assistenti sociali di San Pietro a Patierno, nella settima Municipalità, di una famiglia con figli adolescenti che non sono mai andati a scuola. Realtà territoriali dove l’abbandono scolastico è sommerso.

In pratica ci sono giovanissimi napoletani che per le istituzioni scolastiche non esistono, dei fantasmi, perché a scuola non ci sono mai andati e quindi non sono mai entrati nel sistema. Fondamentale in questo contesto è il Patto educativo, per adesso fermo al palo, a causa dei ritardi del Governo. Fu annunciato a maggio, dall’allora ministro Patrizio Bianchi, un finanziamento di 41,1 milioni di euro per 217 istituti scolastici dell’area metropolitana di Napoli, grazie ai fondi del Pnrr. Di questi 14,8 milioni destinati a 78 scuole nel Comune di Napoli. I fondi sono stati assegnati, ma non liquidati. In sostanza non sono mai arrivati nelle casse degli istituti: ognuno dei quali avrebbe dovuto ricevere sul proprio conto corrente una media di circa 180mila euro.