CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Lunedì 28 Maggio 2018, 22:48 - Ultimo aggiornamento: 28-05-2018 22:48

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Da una decina di anni si discute di un presunto deficit di onestà nel mondo scientifico e accademico. Sono soprattutto le scienze naturali e sperimentali che denunciano frodi, falsificazioni e plagi. Ma quale è lo stato di salute morale delle scienze umane e sociali? Quanto sono affidabili gli economisti, i sociologi, gli psicologi, gli storici, i filosofi, gli etnografi, etc? Si tratta di domande non triviali, perché sono scienziati sociali e umanisti che in ultima istanza si dedicano alla costruzione mediatica, come scrittori o commentatori su giornali e in Tv delle opinioni politiche o culturali su varie materia sociali ed economiche.