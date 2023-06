L’ascesa di Elly Schlein al vertice del Pd ha rappresentato un elemento di novità in una comunità politica che appariva sempre più afona. E credo che non bastino i recenti insuccessi delle amministrative per indulgere al “crucifige” verso la segretaria, che ha bisogno di tempo per concretizzare l’agenda che si diede già alle vittoriose primarie e che necessita di disporre di gruppi dirigenti coesi e solidali a livello centrale e periferico. Proprio per queste ragioni ritengo, però, che la Schlein debba hic et nunc impegnarsi per imprimere una coraggiosa svolta garantista e riformatrice al Pd.

È a tal proposito che reputo un errore non la scelta di aver partecipato alla manifestazione dei Cinquestelle ma quello di essersi rifugiata nel silenzio di fronte all’intemerata di Beppe Grillo in piazza ed alle sue deliranti esternazioni: «Costruiamo le brigate di cittadinanza e rimettiamo i passamontagna». Il comico genovese è alla ricerca di un maldestro ed improbabile ritorno alla “purezza delle origini” di fronte al quale la leader di un grande partito democratico di massa credo avesse il dovere di replicare immediatamente ed energicamente.

Ancora più discutibili mi sembrano le posizioni che nel gruppo dirigente ristretto dei Dem affiorano sui primi provvedimenti annunciati dal guardasigilli Nordio sulla giustizia: l’abrogazione dell’abuso d’ufficio e una drastica riduzione del ricorso alle intercettazioni, collocandosi nel primo caso contro l’orientamento della stragrande maggioranza dei sindaci e degli amministratori del Pd favorevoli alla misura. Sulle intercettazioni ho sempre pensato sia indispensabile salvaguardare il diritto alla privacy di chi non è imputato, già troppi danni e distursioni hanno arrecato i processi mediatici. Sulle obiezioni al progetto di depenalizzare l’abuso d’ufficio non poteva essere più esplicito su questo giornale il sostituto procuratore Raffaele Marino, che ha spiegato come il reato di abuso d’ufficio sia di difficilissima configurabilità: infatti i procedimenti verso gli amministratori e i funzionari pubblici si concludono con percentuali di proscioglimento che si attestano attorno al 90%. Ancor più convincente è stata la replica di Marino a coloro che sostengono che contestare l’abuso d’ufficio possa avere un effetto di deterrenza verso la commissione di reati più gravi come la corruzione. Ciò anzitutto perché il processo penale deve esclusivamente proporsi l’accertamento di reati (non in tempi biblici ed oltre ogni ragionevole dubbio) e che non ha né gli competono finalità di deterrenza. Infine siccome si ritiene che l’abuso d’ufficio possa essere “reato spia” (definizione che è di per se un’aberrazione giuridica) di condotte penalmente più gravi come la corruzione, ho trovato condivisibile la precisazione su come reati di grande allarme sociale come la corruzione dispongano già di strumenti investigativi efficaci e performanti.

La mia impressione è che la Schlein su una materia di grande delicatezza come la riforma della Giustizia non possa scegliere un nuovo Aventino o, peggio, collocarsi al traino delle componenti più “conservatrici” della magistratura e dei Cinquestelle, ma mostrare invece equilibrio, capacità di ascolto e un serio slancio riformatore, scegliendo la cultura della tutela del diritto e delle garanzie, per storia e tradizione patrimonio culturale di una sinistra con ambizioni di governo. È qui, oltre che sui temi sociali ed economici, che si “parrà la nobilitate” della svolta che la Schlein intende imprimere alla sinistra nel tentativo arduo di iniziare il percorso di costruzione di un’alternativa realistica al governo guidato da Giorgia Meloni.