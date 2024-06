E se la tanto contestata elezione diretta del premier servisse soprattutto ad Elly Schlein? Nel nuovo “bipolarismo femminile” sancito dal voto europeo si cela, a ben vedere, un quesito del tutto paradossale. Infatti, Giorgia Meloni non ha bisogno del premierato per tornare a vincere. Al contrario la segretaria del Pd, senza tale riforma, difficilmente riuscirà a conquistare la premiership del Paese. È uno di quei paradossi che ogni tanto attraversano la politica e sul quale la segretaria del Pd farebbe bene a concedersi una riflessione approfondita. Ma andiamo per ordine. Gli italiani, con il loro voto (forse superando la sbornia antipolitica degli ultimi decenni) hanno dimostrato, in modo incontestabile, una marcata “voglia di bipolarismo”. Hanno infatti premiato sia la donna-premier (unico caso europeo di governo “vincente”) che la donna-opposizione. Ma un vero bipolarismo è tale se entrambi i principali sfidanti possono essere considerati credibili per la guida del Paese. Per unità della coalizione, collocazione internazionale, qualità dei programmi, personalità della leadership. Ebbene, il centrodestra, com’è evidente, ha già superato tale esame di maturità e governerà presumibilmente fino alla fine della legislatura.

Non è ancora così per il centrosinistra. Schlein sostiene che l’alternativa “sta arrivando” perché i voti delle forze d’opposizione superano quelli della maggioranza. Ma il ragionamento è difettoso.

Funziona, infatti, soltanto sommando i risultati di partiti assai eterogenei tra loro: da Bonino-Renzi e Calenda fino a Bonelli e Fratoianni, passando ovviamente per Conte. E per quanto la segretaria del Pd ci tenga a raccontarsi come “testardamente unitaria” appare davvero arduo comporre una coalizione i cui partiti sono in disaccordo quasi su tutto, dalle scelte internazionali alle politiche sociali. Sia chiaro: non c’è niente di nuovo sotto il sole. Basta che la Schlein ritorni con la mente alle ripetute occasioni (la più eclatante quella dell’Unione del 2006) in cui la sinistra ha costruito campi “larghissimi” che poi, alla prova del governo, si scioglievano in un batter d’occhio, vittime delle loro contraddizioni politiche. Davvero la segretaria del Pd vuole tornare a questo modello?

Speriamo di no perché gli italiani hanno già pagato il prezzo di coalizioni di ferro in campagna elettorale (sempre contro l’”odiata destra”) ma di burro una volta insediate al potere. Diciamo la verità: per la Schlein non è affatto facile risolvere il dilemma di mettere in campo una coalizione competitiva. Ecco allora il punto: un sistema basato sull’elezione diretta del premier le offrirebbe due chances inedite per governare, con successo, le contraddizioni del centrosinistra. La prima è quella di non essere costretta a farsi logorare in estenuanti trattative con i partiti, potendo (e dovendo) individuare una personalità in grado di catalizzare tutti i voti contrari al candidato avversario. E, indovinando la scelta, anche voti dello schieramento rivale. In fondo, la logica delle democrazie bipolari è proprio quella di scegliere non il candidato-fotocopia delle proprie convinzioni, ma quello meno distante da esse.

La seconda discende direttamente dal testo della riforma: e cioè poter far conto sul rafforzato potere del premier (e sulla sua facoltà di imporre lo scioglimento delle Camere) per comporre, senza pagare eccessivi pegni, le distonie della propria coalizione. Da questo punto di vista, come detto, la riforma del premierato sembra proprio un abito cucito su misura per il centrosinistra, per “curare” le sue storiche contraddizioni. Prova ne sia che, mentre la destra fa da sempre il tifo per il semipresidenzialismo alla francese, l’idea dell’elezione diretta del premier è nata in ambienti di sinistra ed è stata proposta per primo da Renzi. Potrà Elly Schlein approdare a tali considerazioni?

È quasi impossibile, dato che la consueta campagna “antifascista” contro la “riforma autoritaria” è già partita in pompa magna. Eppure, la segretaria del Pd non dovrebbe dimenticare che la caratura di un leader si misura soprattutto dalla capacità di abbandonare le comode strade della propaganda per imboccare inesplorati sentieri di leadership. Sarebbe già comunque una svolta positiva abbandonare l’Aventino e tornare a confrontarsi nel merito di questa riforma e delle altre proposte dal governo, in primis quella della giustizia. Una cosa è certa: il voto ha assegnato alla Schlein nuove responsabilità che le impongono di non restare bloccata nella diapositiva di leader movimentista, ma di assumere la più autorevole immagine di leader istituzionale.