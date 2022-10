Se il Reddito non combatte la povertà

L’idea di fornire un reddito incondizionato a tutti, indipendentemente dal fatto che «la persona sia ricca o povera, viva da sola o con altri, sia disposta a lavorare oppure no», risale al diciottesimo secolo, e, in particolare, è il frutto della riflessione di alcune menti brillanti, come Montesquieu, Mably, Condorcet. Vi sono ottime ragioni a favore di questa idea, attraente non solo nella prospettiva socialista o in quella liberale classica, ma anche nella prospettiva neoliberista.

La sua effettiva applicazione, tuttavia, è di là da venire, poiché richiederebbe uno stravolgimento radicale delle convinzioni su cui sono arroccate le società occidentali. Si comprende pertanto, da quanto precede, che indipendentemente dall’etichetta e dagli sforzi attuati per rivendicare l’originalità della misura, il Reddito di Cittadinanza, approvato in Italia a furor di proclama nel 2019, tale non è. Non è infatti erogato a favore di tutti coloro che animano la polis, e dunque, per ciò stesso, cittadini - gli stranieri sono esclusi dal beneficio anche se vivono in Italia, lavorano e pagano le tasse - né è concesso senza verificare la congruità delle risorse di cui il potenziale beneficiario può altrimenti disporre.

Utili, ma non sorprendenti, sono dunque le conclusioni del rapporto Caritas 2022 su povertà ed esclusione sociale in Italia: la povertà non è stata abolita; anzi, il numero delle persone non in grado di soddisfare adeguatamente i bisogni primari, nonostante l’istituzione del Reddito di cittadinanza, è aumentato.

Vi sono due motivi alla base di quest’esito. Il primo è legato alla scarsa mira: usiamo la coperta per coprire alcuni che non vorremmo coprire, e lasciamo al freddo e al gelo molti che vorremmo invece coprire; il secondo è invece riconducibile alla errata valutazione circa il calibro delle munizioni da adoperare: la coperta è in molti casi troppo corta affinché il percettore possa effettivamente trovare riparo scavalcando la soglia di povertà; che non è fissa come il beneficio, ma varia tra le aree del Paese.

I motivi alla base dell’infausto esito appena delineato sono riconducibili ad almeno tre circostanze: un certo disordine di idee dei proponenti, non in grado di chiarire quale, tra i possibili obiettivi della misura, è prioritario; l’assoluta inadeguatezza dei servizi per l’impiego; l’indifferenza per l’unica cosa che davvero avrebbe potuto illuminare il dibattito pubblico, ovvero una valutazione del Reddito di cittadinanza effettuata con criteri rigorosi. L’inadeguatezza dei servizi per l’impiego era ben nota ai proponenti del Reddito di cittadinanza, tant’è che hanno perorato l’assunzione di personale aggiuntivo, i «navigator» – un costoso fallimento che ha l’unico pregio di evocare i classici della fantascienza anni ’80 - per sostenere la ricerca di lavoro da parte dei beneficiari. L’indifferenza è frutto invece di calcolo politico: una rigorosa valutazione della misura avrebbe prodotto il crollo della retorica sull’inclusione posta a fondamento della propaganda.

Per quanto riguarda il disordine delle idee, chiarisco.

Nelle intenzioni del legislatore il Reddito di Cittadinanza è una prestazione monetaria vincolata alla «buona condotta» del percettore. La condotta è considerata buona se questi dimostra di cercare attivamente un’occupazione, partecipa a programmi di formazione o inserimento nel mercato del lavoro, non rifiuta offerte di impiego ritenute adeguate. La richiesta di buona condotta tenderebbe a migliorare la mira della pubblica amministrazione, riducendo la probabilità che del beneficio ne goda, ad esempio, chi percepisce redditi non dichiarati o frutto di attività illecite. Il controllo sulla condotta del percettore renderebbe infatti meno appetibile il sussidio per coloro che hanno opzioni alternative.

Ora: come si valuta la buona condotta? La risposta più ovvia è la seguente: attraverso i servizi per l’impiego, se adeguati. L’attività di monitoraggio svolta attraverso i centri per l’impiego è coerente con l’obiettivo del contrasto alla povertà e all’esclusione sociale, e «può» contribuire al re-inserimento lavorativo. Può; nessuno deve però attendersi miracolosi accadimenti: per il reinserimento occorre tener presenti, oltre alla qualità dei servizi per l’impiego e dunque all’ammontare di risorse investite per potenziarli, le caratteristiche dei beneficiari – età, titolo di studio, presenza di patologie o dipendenze, etc. - e le condizioni generali del mercato del lavoro. L’Inps stima che larga parte del bacino dei beneficiari del Reddito di cittadinanza (circa il 40%) sia composto da persone non occupabili, persone che per la loro condizione personale non possono essere ricollocate nel mercato del lavoro. Persone per cui il navigator non serve e che dovrebbero essere coinvolte in un programma di welfare con caratteristiche diverse da quelle previste per chi invece è occupabile.

Il Reddito di Cittadinanza è nato dunque male, e l’assenza di un qualsivoglia desiderio di comprendere gli effetti della misura è comprensibile. Non è a mio parere casuale che la legge istitutiva del Reddito di Cittadinanza imponga che la valutazione del provvedimento debba essere effettuata dal ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ovvero dalla stessa autorità che ne ha sostenuto l’adozione. Non è neppure casuale che la legge prescriva esplicitamente che non debbano essere stanziate risorse aggiuntive a favore del ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per svolgere tale valutazione.

È del tutto evidente il disinteresse nei confronti dell’efficacia della misura. E infatti, al momento, non si sa nulla di sostanziale: non si conosce il numero di beneficiari che hanno trovato lavoro, né il potenziale effetto del sussidio sul salario di riserva dei disoccupati. Non si sa con accuratezza nulla di ciò che si desidererebbe sapere. L’unica cosa che si capisce è che dopo aver abolito la povertà non possiamo abolire lo strumento che avrebbe dovuto teoricamente abolirla.