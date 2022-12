Secondo l’autorevole quotidiano economico Sole 24 Ore, nella consueta indagine sulla qualità della vita, Napoli si collocherebbe attualmente al 98° posto avendo purtroppo perso, tra il 2021 e il 2022, ben otto posizioni nel “ranking” nazionale, che vede Bologna al primo posto. Si tratta di una notizia abbastanza sconfortante, che potrebbe significare un peggioramento consistente di vivibilità proprio nel primo anno di governo della nuova amministrazione comunale e in presenza di incoraggianti fenomeni di ripresa economica. Napoli, dunque, secondo la valutazione del Sole non solo permarrebbe in fondo alla classifica ma con perdite di posizioni consistenti nei confronti anche delle altre province della Campania.



Come interpretare questi risultati? Sono rispondenti alle situazioni e ai problemi con cui ci confrontiamo ogni giorno? Sono veramente utili queste indagini? Utili per cosa? Per spingere i responsabili a fare meglio? Per segnalare punti di forza e di debolezza delle realtà indagate?

Non poche sono infatti le critiche che concernono gli aspetti metodologici di ricerche comunque complesse (vedi la scelta degli indicatori, la sicurezza delle fonti dei dati, l’opportunità della ponderazione degli stessi indicatori) e che riguardano la bontà dei risultati raggiunti. Risultati che nel caso specifico (visto che toccano la vivibilità della nostra città) rischiano di pesare negativamente in termini sociali, psicologici ed economici.

Proporre una fotografia non incoraggiante soprattutto in un momento per noi particolare: esplosione del turismo e attese verso un Sindaco e una Giunta eletti con una schiacciante maggioranza nella speranza di un deciso cambiamento dopo gli ultimi dieci anni di grandi delusioni. È doveroso dunque procedere con particolare cautela a leggere i dati della ricerca, cominciando a precisare che la classifica del Sole 24 Ore si riferisce alle Province e non ai Comuni italiani. Si corre infatti il rischio di trasferire risultati dedotti da un livello provinciale a realtà territoriali che potrebbero essere molto diverse soprattutto sotto il profilo della qualità della vita. Napoli, con i suoi poco più di 900mila abitanti, quanto è differente da una provincia che totalizza 3,1 milioni di residenti? Anche se con qualche legittimo dubbio, conveniamo quindi di accettare che la trasposizione dei risultati non annulli il valore dei dati segnalati, ovvero quello di una Napoli che rimane agli ultimi posti in termini di vivibilità e che addirittura nell’ultimo anno avrebbe visto aggravarsi la qualità della vita.

Quest’ultima è stata misurata con sei indicatori (ricchezza e consumi, affari e lavoro, giustizia e sicurezza, demografia e società, ambiente e servizi, cultura e tempo libero) ,che però stando ai fatti conosciuti non avrebbero avuto nessuna ponderazione e che, a nostro avviso, così procedendo concorrono a ridurre la significatività del giudizio finale. L’affermazione può essere rafforzata dalla considerazione dello stesso caso di Bologna, che non può non sollevare perplessità. Se c’è infatti un indicatore fondamentale per valutare la qualità della vita, è quello della sicurezza: come si può allora giustificare il primato riconosciuto alla città felsinea che sotto tale aspetto si colloca al 95° posto nazionale? È condivisibile la valutazione che gli altri cinque indicatori (tra cui per Bologna prevalgono quelli dell’istruzione, ricchezza e servizi) siano sufficienti per bilanciare quello della scarsa sicurezza, a meno di interpretare in senso più ampio questo particolare indicatore?



È perciò intuibile, in sostanza, che le classifiche sono utili se consentono di conoscere meglio i punti di forza e di debolezza delle realtà comparate e se permettono di valutarne l’andamento temporale, che nel caso delle città è la questione più rilevante per le amministrazioni che si avvicendano al governo delle città stesse. A prescindere dunque da critiche spesso inconsistenti e di parte, tutte le indagini fatte seriamente risultano utili per leggere situazioni complicate e, spesso, contraddittorie. È questo il caso della nostra città che rappresenta una realtà molto complessa, difficile da leggere, ardua da comparare anche da parte degli stessi napoletani e dei suoi amministratori. Accogliamo in definitiva i dati prodotti non come verità assolute, ma come un utile stimolo per chi ci governa a profondere maggiori sforzi per dare una svolta decisa e rapida a situazioni necessariamente da migliorare.