Se il virus oscura la guerra alle porte

Ultimamente siamo sommersi dalle notizie sulla pandemia, sui pro-vax e i no-vax, e la situazione internazionale, sembra sparire dall’orizzonte, come se non ci riguardasse da vicino. Ecco perché ieri 13 gennaio 2022 ci siamo tanto stupiti dinanzi alla notizia della riunione informale dei ministri dell’Unione Europea a Bruxelles per reagire alla situazione determinata dalla crisi russo-ucraino-polacco-bielorusso-euro-occidentale ch’è al tempo...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati