Domenica 7 Ottobre 2018, 22:57

L’immagine dei charter di immigrati in procinto di atterrare dalla Germania sugli aeroporti italiani ci conferma come, ormai, dietro la parola «Unione» prima di «europea», si celi in realtà il suo opposto. Non una comunità, né tanto meno una «famiglia» ma una compagnia rissosa di Stati in cui, coperti da codicilli da interpretare o peggio dal silenzio, nella speranza che nessuno se ne accorga, ogni governo cerca di imporsi sull’altro, utilizzando la furbizia nel migliore dei...