Che ci sia ciascun lo dice, dove sta nessun lo sa. I famosi versi del Metastasio sull’Araba Fenice possono benissimo avere come soggetto la Dieta mediterranea. Proprio così, uno dei patrimoni immateriali dell’Umanità, lo stile alimentare consigliato da tutti i nutrizionisti, è praticata da una infima minoranza in Italia e la situazione sta peggiorando sempre di più nonostante si rinnovino gli studi e gli appelli.



Praticamente solo il 13 per cento degli italiani la segue rispettandone i parametri secondo quanto emerge da una ricerca presentata in occasione della conferenza stampa del Festival dei 5 colori in programma da oggi sino a domenica.

Ma non solo: la dieta mediterranea “contemporanea” presenta molte differenze rispetto a quella codificata da Ancel Keys negli anni ‘60, con un aumento di proteine di origine animale, (49,6 grammi al giorno contro 28,3 della tradizionale), grassi animali (37,8 grammi contro 20,1 grammi al giorno), grassi saturi (25,0 su 15,8 grammi al giorno) e colesterolo (305,0 milligrammi al giorno su 258,5). Sono i dati di uno studio condotto tra Università Campus Biomedico di Roma e Fondazione Città della Carità di Taranto e pubblicata sulla rivista Clinical Nutrition ESPEN, che ha documentato l’evoluzione di questo regime alimentare nell’arco di 70 anni.

Insomma, tutti ne parlano, ma pochi la praticano. Del resto basta dare uno sguardo alle ricette dei food blogger più seguite che lasciano davvero poco spazio alle verdure e agli ortaggi, ai piatti dei cuochi, soprattutto stellati, dove difficilmente carciofi, crucifere, legumi diventano protagonisti perché sono quasi sempre affiancate a proteine animali di cane o di pesce. E dove prevalgono spesso prodotti industriali che sponsorizzano chi le propone.

Ma quel che conta è che soprattutto la qualità dei prodotti ingeriti è sempre più scarsa: la carne è diventata l’elemento meno costoso e più inquinante, oltre che fonte di continui problemi, sin dagli omogeneizzati usati per lo svezzamento si caricano zuccheri e sale per catturare le papille dei neonati e vincolarli tutta la vita a questi gusti spinti.

La verità, insomma, è che sta prevalendo sempre di più lo stile anglosassone del cibo imbustato usa e getta. Molti dicono che questo dipenda dalla crisi che colpisce i ceti medi, ma la realtà è che si tratta di un problema culturale. In realtà il nuovo stile alimentare non è espressione di una cultura gastronomica povera popolare, ma del modello di consumatore che l’industria alimentare è riuscita a creare nell’arco di una sola generazione a partire dai Caroselli degli anni ’60.

Non a caso oggi i ricchi più colti cercano quello che mangiavano un tempo i poveri: verdure biologiche, poca carne, prodotti di prossimità. Sono i cittadini divenuti consumatori impegnati a nutrirsi di schifezze. Se davvero mangiassimo come hanno mangiato i poveri per secoli la nostra salute ne trarrebbe grande vantaggio.

Il punto vero della questione dunque è questo: la salute del cibo, del suolo e di chi mangia. E non è neanche vero che seguendo principi sani di alimentazione si spende di più: basta fare la giusta spesa ogni giorno seguendo una dieta equilibrata e la stagionalità degli alimenti, pesci compresi. Giorni fa calcolava che una porzione di pasta e fagioli con prodotti dop e igp, ossia certificati, fatta in casa, costa decisamente meno di una pronta e imbustata.

Lo sradicamento dalle campagne ha tagliato completamente il cordone ombelicale con il cibo indirizzando i consumatori verso la fiducia dei marchi alimentari. E non sempre questi marchi si comportano correttamente, soprattutto quando poi vengono acquistati da fondi di investimento o multinazionali concentrate solo sul margine di profitto. Quando il cibo costa poco, troppo poco, a pagare è chi lo produce, l’ambiente, e lo stesso consumatore disattento che dovrà spendere in medicine i soldi risparmiati al supermercato. Dunque, investiamo in due cose che in questo momento sembrano diventate rare: tempo e cultura vera del cibo.