La discussione suscitata a Sanremo da alcune frasi della canzone di Ghali, seguite poi dalle sue esternazioni tanto al festival quanto a Domenica in, surriscalda gli animi ma al tempo stesso merita una riflessione più articolata circa l’enorme difficoltà se non proprio la tragica insolubilità del problema di fondo posto dal rapporto tra Israele e la “pace”, un vocabolo che da quelle parti si può scrivere solo tra virgolette. Colpisce in modo particolare «l’antisemitismo spesso inconsapevole di usare la parola genocidio come fa Hamas attribuendolo a chi l'ha subito».

In questi termini Francesco Merlo evoca l’assuefazione a prese di posizione pacifiste che, soprattutto tra i giovani, manifestano “senza se e senza ma” riprovazione ed esecrazione per i bombardamenti israeliani su Gaza. Se ne faceva interprete, l’altra sera, nel salotto di Lilli Gruber, l’economista Mariana Mazzuccato, parlando delle mobilitazioni giovanili contro l’assedio di Gaza che ormai a Londra (e non solo a Londra) hanno preso il posto dei Fridays for future di qualche anno fa. Indignazione unilaterale o a corrente alternata?

Domanda legittima, dal momento che quella dello Stato di Israele a Gaza è una reazione ai massacri del 7 ottobre effettuati e orgogliosamente rivendicati da Hamas: una reazione non solo alla loro efferatezza e brutalità,ma soprattutto al progetto politico che li ha provocati e che prevede l’estromissione degli ebrei “dal fiume al mare”, cioè dal Giordano al Mediterraneo (secondo lo slogan che, forse a cuor leggero, viene talora scandito nelle manifestazioni pro-Palestina). Tuttavia, a causa del protrarsi dell’assedio di Gaza e dell’ampiezza dei bombardamenti israeliani, quella reazione appare ormai del tutto sproporzionata. In quest’ottica, il bilancio di quasi trentamila palestinesi (molti dei quali donne e bambini) ammazzati dalle bombe israeliane non è considerabile un semplice “danno collaterale” d’un intervento militare mirante, in primo luogo, a liberare gli ostaggi reclusi dai miliziani di Hamas in mezzo alla popolazione civile, utilizzata come scudo umano.

Tuttavia, proprio su questo piano, si scontrano punti di vista irriducibili. Ciò che tra i giovani occidentali suscita sdegno ed esecrazione, cioè la morte di tanti civili, non è certo la prima preoccupazione di Hamas. Anzi, da un certo punto di vista, è proprio questo che l’organizzazione islamista intende provocare, allo scopo di accrescere la delegittimazione morale dello Stato d’Israele. In ogni caso, comunque si giudichi la controffensiva israeliana a Gaza, Ghali ha ragione, quando dice che tutto non è cominciato il 7 ottobre ma ben prima. In realtà, laggiù la guerra guerreggiata è cominciata fin dal giorno seguente la nascita dello Stato di Israele nel maggio del 1948, quando le truppe di tutti gli Stati arabi confinanti l’invasero (ma già prima, durante il mandato britannico, i rapporti tra ebrei ed arabi palestinesi non erano stati sempre pacifici). Allora ed ancora oggi la posta in gioco è sempre la stessa, cioè la presenza degli ebrei in Palestina: una presenza che per molti arabi palestinesi era (e spesso resta ancora)illegittima. Ebbene, in una simile prospettiva, il pacifismo – proprio ciò che oggi rivendica la diffusa sensibilità propalestinese – non è soltanto assente, ma è denunciato come una deplorevole mistificazione.

Rileggiamo ciò che Yasser Arafat dichiarò a Oriana Fallaci a proposito degli obiettivi della lotta palestinese: «Noi non vogliamo la pace. Vogliamo la guerra,la vittoria».E per spiegarsimeglio, aggiunse: «La pace per noi significa la distruzione di Israele e nient'altro. Ciò che voi chiamate pace, è pace per Israele e gli imperialisti. Per noi è ingiustizia e vergogna. Combatteremo fino alla vittoria. Decine di anni se necessario» (“Intervista con la storia”).Era il marzo 1972. Poi, com'è noto, Arafat cambiò idea e cercò un accordo con Israele, tanto che nel 1994 avrebbe poi ricevuto con Shimon Peres e Yitzhak Rabin il Premio Nobel per la Pace.Ma quell’accordo fuquasi subito ostacolato e rifiutato dagli estremisti dei due campi, che ancor oggi vedono nella convivenza una minaccia e continuano a pensarla proprio come la pensava Arafat nel 1972. L’unico obiettivo di chi porta alle ultime conseguenze la logica della contrapposizione non è la pace ma la vittoria, cioè la distruzione del nemico. Non c’è dubbio che il compito al tempo stesso necessario e impossibile del nostro tempo sia quello di smetterla. Purtroppo, però, un’altra logica, cioè un altro storytelling, per oranon s’intravede danessuna parte.