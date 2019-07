Se la famiglia diventa un buco nero

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Lunedì 15 Luglio 2019, 22:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA

A dire come sia spesso ingannevole l’armonia relazionale messa in posa sui social è l’abisso incolmabile spalancato tra l’immagine di ordinaria felicità domestica ritratta in un post della famiglia Narciso e la realtà di quanto avvenuto ieri a San Gennaro Vesuviano. Perché il papà di quella foto su Facebook, lì il più allegro di tutti, ha acchiappato la bimba dal sorriso che parte dagli occhioni e l’ha scaraventata come fosse un fantoccio giù dal balcone di casa...