La Giornata della Memoria fu istituita nel 2000. Paradossalmente, però, malgrado la sua celebrazione annuale, sono proprio l’oblio e l’ignoranza del passato che si stanno diffondendo nella nostra società. Un oblio che colpisce in modo particolare il sistematico sterminio degli ebrei (insieme con quello dei rom, degli omosessuali e dei comunisti) nei campi di concentramento nazisti. Ma è soprattutto la “soluzione finale” della questione ebraica, efficacemente perseguita attraverso la metodica organizzazione dell’annientamento degli ebrei, che viene rimossa o tutt’al più trattata senza pathos, alla stregua d’un dettaglio poco rilevante e in ogni caso non meritevole di particolare attenzione.



Si tratta d’un fenomeno che quest’anno appare senz’altro legato alla congiuntura: la guerra di Gaza e il ritorno dell’antisemitismo, come segnalato su queste colonne da Fabrizio Coscia. In realtà, i fenomeni socioculturali sono fluidi e l’influenza d’un evento s’aggiunge ma non sostituisce una situazione più generale, che resta caratterizzata da un’evidente stanchezza nel ritornare col pensiero a eventi avvertiti come ormai saputi e risaputi e perciò triti e ritriti. Come se la (necessaria) ripetizione del ricordo finisse col banalizzare l'eccezionalità dei fatti ricordati. Il risultato è il disinteresse o l’indifferenza, rischio lucidamente paventato da Liliana Segre: tra un po', ha più o meno detto la senatrice, al massimo ci sarà un rigo nei libri di storia per ricordare Auschwitz.

In realtà, già nell'immediato dopoguerra, dopo che gli alleati avevano fatto girare le foto dei campi di sterminio con le masse di cadaveri e i profili scheletrici dei sopravvissuti, quando, dunque, non era più possibile trincerarsi dietro l’ignoranza, s’era diffusa una specie di congiura del silenzio sullo sterminio. Nel 1947, per esempio, Primo Levi fu costretto a pubblicare a sue spese presso un piccolo editore "Se questo è un uomo", libro in seguito divenuto cult, ma originariamente rifiutato da Einaudi. E i lettori di Primo Levi ricorderanno le sue appassionate pagine su Jean Améry. Per entrambi, il ricordo di Auschwitz fu un’ininterrotta lotta contro l’oblio, che animò la loro vita di sopravvissuti fin quando ne ebbero la forza (com’è noto, morirono entrambi suicidi, Améry nel 1978, Levi nove anni dopo). Vale la pena di leggere due righe dalla commemorazione di Jean Améry tenuta da un altro sopravvissuto ai campi di sterminio, l’ungherese Imre Kertész (premio Nobel del 2002): “Quando era ancora un segreto condiviso solo dai partecipanti, dalle vittime e dagli sgherri (henchmen), fin dal primissimo momento, all'Olocausto fu associata una terribile ansia: la paura dell'oblio. Un'ansia che si estendeva al di là degli orrori, delle singole vite e delle morti, al di là dell'impaziente sete di giustizia” (“Holocaust as Culture”, 1993). Un’ansia senz’altro ben fondata, a giudicare dalle difficoltà incontrate dai sopravvissuti nel condividere il ricordo allora fresco degli eventi bellici, che nell'età della ricostruzione nessuno aveva voglia di star a sentire (come emblematicamente già accadde a Gennaro Iovine in "Napoli milionaria").

Oggi però la situazione sembra mutata, purtroppo non in meglio. Persistono il disinteresse e l’indifferenza, ma non appaiono neanche più sorretti della volontà di vivere il presente con pienezza senza il fastidio dei ricordi. Sembra invece che alla loro base ci sia solo un senso di noia, motivato dall’avvertimento d’una radicale estraneità nei confronti del passato, e sorretto da una forma distorta di autocompiacimento nel non prestarvi attenzione. Siamo diventati una società di figli unici, ai quali sta a cuore quasi soltanto il diritto di ciascuno a rivendicare i propri disagi, le proprie aspirazioni, le proprie problematiche. Ciò che è accaduto quasi ottant'anni fa a una massa di sconosciuti, anche se celebrato ogni anno, interessa poco alla maggioranza. Perciò bisogna trovare il modo per continuare a ricordarlo con pathos ed empatia, in quanto rappresenta una deriva sempre possibile dell’umano. Si tratta d’un compito che s’impone a noi tutti come un dovere collettivo anche se per tanti versi inattuale.