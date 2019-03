Se la mafia torna a uccidere a New York

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Giovedì 14 Marzo 2019, 22:33

Nella mafia americana come in quella siciliana, nella ‘ndrangheta come tra i clan di camorra, si ammazza un capo solo quando ne sta emergendo uno nuovo che non vuole aspettare i tempi lunghi della successione. È probabile, dunque, che questa sia la motivazione alla base dell’omicidio di Frank Calì, il capo della famiglia Gambino ucciso l’altra sera a New York davanti a casa sua. E un’ipotesi del genere è suggerita dal fatto che nello stesso giorno è uscito assolto da un processo J. Cammarano...