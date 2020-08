Come avviene nella trasmissione delle onde, il Covid si è imposto come fenomeno di interferenza distruttiva rispetto ai fenomeni in corso. È il caso delle elezioni Usa ormai quasi alle porte.



Il prossimo autunno si decideranno le sorti della più importante “isola al centro del mondo”, come la definisce Manlio Graziano in un suo recente libro, eppure l’incertezza esogena legata alla preoccupazione del sentire comune, ed endogena riferita alle criticità e alle critiche che si stanno generando in seno alle conventions di presentazione dei candidati, stanno opacizzando questo evento di interesse globale.



Joseph Robinette Biden Jr., detto Joe, membro del Partito Democratico e vicepresidente degli Stati Uniti sotto l’amministrazione Obama dal 2009 al 2017, nonché senatore dello Stato del Delaware dal 1973 - quando aveva solo 29 anni - al 2009, ha accettato la nomination di candidato democratico per le elezioni presidenziali del 2020, promettendo di “far uscire il Paese dalle tenebre” di questi quattro anni di amministrazione Trump. Biden ha parlato di moralità, di scienza e di democrazia, ma per effetto delle misure anti Covid l’ha dovuto fare senza poter tuttavia gustare le acclamazioni della gente, anche se una folla esultante si era riunita all’esterno del convention center, dove in modalità drive-in aveva seguito l’evento sui maxi schermi con mascherine e bandiere americane.



Prima ancora degli scontri sulle differenze tra i programmi politici, sono emerse antitetiche posizioni sulla valenza/evanescenza e sulla attualità/anacronismo delle conventions.



Democratici e Repubblicani quest’anno hanno dovuto rinunciare alle conventions dal vivo, con tutte le loro fragorose scenografie fatte di lanci di palloncini, fotografie con i fans e coreografie varie. Ai candidati presidenziali è stata, infatti, negata per tali misure di prevenzione la possibilità di accettare le loro candidature di fronte a una folla enorme e acclamante. Reporter e strateghi politici non sono potuti scendere in una città americana accuratamente selezionata per dare il via alla fase finale delle elezioni presidenziali del 2020.



C’è chi cavalcando la discontinuità con il passato determinata dal Covid ha ritenuto tale cambiamento una giusta virata in luogo di un evento ormai solo propagandistico e dal valore esclusivamente simbolico che serve principalmente solo come sigillo di approvazione da parte del partito per il proprio candidato già scelto.



Sebbene le convenzioni si tengano dal 1831, negli ultimi decenni sono diventate sempre più deludenti e sin dal 1952 nessuna convenzione è passata a un secondo scrutinio e l’ultimo tentativo legittimo, sebbene infruttuoso, di cogliere la candidatura a un congresso è avvenuto nel 1980.



Anche i media, che negli anni passati inscenavano lunghissime maratone tv e radio, iniziano a dedicare sempre meno spazio a tali eventi. Pertanto, la spinta del Covid sembra solo aver accelerato un processo già in atto di smantellamento di una tradizione ormai obsoleta, anche se una minoranza di conservatori ritengono le conventions dal vivo uno strumento politico vitale in grado da un lato di avvicinare i candidati alla gente e dall’altra di avere il polso dei propri elettori.



Certo è che l’onda Covid ha innescato un tale senso di preoccupazione collettiva che non ha precedenti e che modifica la percezione di ognuno dagli eventi fondamentali in essere distogliendo l’attenzione e concentrandola su aspetti del quotidiano che riguardano la propria salute in primis e l’economia poi, entrambe sotto minaccia, secondo un modus operandi tipico della navigazione a vista. Eppure, una territorializzazione del senso comune esiste a prescindere dalla pandemia Covid, la quale sicuramente ne sta amplificando gli effetti e ne esaltando il valore. Infatti, già a metà anni ’90 si inizia a parlare di Geografia del Senso Comune (Gsc) in un saggio di Max Egenhofer e David Mark intitolato Naive Geography, ma l’entità e la rapidità del fenomeno sta facendo registrare una tensione collettiva che occuperà nei prossimi anni diversi articoli scientifici e libri di storia.



Per catturare questo senso comune il leitmotiv del messaggio politico ormai risulta sempre e comunque intriso di riferimenti al Covid e sempre in ordine ai due asset citati, salute ed economia, che vanno sempre più sovrapponendosi in una preoccupante osmosi. Non a caso di questi temi Biden ha parlato nel suo discorso, sia promettendo che la sua prima azione una volta eletto sarà quella di fronteggiare l’epidemia affidandosi alla scienza e imponendo l’obbligo della mascherina a livello nazionale, e sia citando un New Deal con riferimento al piano di riforme economiche e sociali che furono intraprese dal presidente statunitense Franklin Delano Roosevelt fra il 1933 e il 1937, allo scopo di risollevare il Paese dalla grande depressione che aveva travolto gli Stati Uniti d’America a partire dal 1929.



L’estate sta finendo e l’autunno è vicino, i contagi non sembrano ancora lasciare libera la mente delle persone e le azioni programmatiche dei politici, tuttavia la geopolitica mondiale dipende anche e fortemente dagli esiti di queste elezioni di autunno. Forse è il caso, pur con il Covid e a prescindere dalla forma delle conventions, di rendere meno opaca la vista su tali imminenti dinamiche e diradare la “nebbia” mentale ed emotiva in cui questo virus ci ha avvolto.

