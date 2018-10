Se la pietas cancella lo spirito dell'odio

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Sabato 27 Ottobre 2018, 23:02

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ora qualcuno dirà che farsi fare un prelievo di saliva o anche di sangue non costa niente. Che le centinaia di ragazze e ragazzi arrivati ieri in piazza del Plebiscito a Napoli fin dalle 8,30 per il test di compatibilità del midollo osseo da donare al bimbo Alessandro Montresor hanno voluto sentirsi incorniciati nella foto dorata dei buoni sentimenti. Ma quella lunga fila paziente e silenziosa e bellissima di giovani tra i 18 e i 35 anni rimasta a scorrere per ore, zittendo quel qualcuno, ribadisce molte altre cose. Che se...