La riforma della giustizia varata dal governo apre una fase nuova nella storia del Paese. È il primo vero passo concreto per smuovere il guazzabuglio burocratico che inceppa il motore della spesa pubblica, e l’accoglienza favorevole unanime degli amministratori locali ne è la conferma più esplicita.

Mai come in questa occasione il «partito dei sindaci» si è espresso con argomentazioni bipartisan a conferma che perfino in Italia possono esserci provvedimenti importanti che incontrano il favore sia della destra che della sinistra. Purtroppo, però, solo della sinistra impegnata sui territori, quella che si sporca quotidianamente le mani col lavoro amministrativo. Per la sinistra dei piani alti, quella parlamentare e del Nazareno, la partita è più complicata.

Per sbrogliarla, non serve arroccarsi sui soliti steccati ideologici – garantismo verso giustizialismo – che sono semplificazioni buone, al massimo, per i battibecchi nelle aule delle Camere. Per deputati e senatori, e per i leader, dei partiti d’opposizione, il vero problema è più concreto. Cercare di tenere a bada e mediare coi rispettivi elettorati, e lobby di riferimento. La domanda cui devono rispondere è se e in che misura sia cambiato il clima d’opinione che, solo dieci anni fa, portò a furor di popolo all’approvazione della legge 190, battezzata - senza troppi eufemismi - «legge anticorruzione». E le risposte sono tre, non facilmente conciliabili.

La prima riguarda i magistrati, che non sono cambiati per niente. Come si è visto dalle dichiarazioni alzo zero della loro associazione di categoria, i magistrati si sono schierati senza se e senza ma contro la riforma. Quali siano le ragioni e quali i torti, si metteranno di traverso. E faranno sentire il proprio peso in ogni sede. A cominciare da quelle dei partiti più sensibili alle loro istanze, in primis il partito democratico. La scelta di Elly Schlein non è facile. Se non si allinea con la magistratura, riapre la ferita a sinistra con i transfughi di Articolo Uno che a fatica era riuscita a riportare a casa. E, soprattutto, rischia di farsi scavalcare da Conte, che non aspetta altro per rilanciare le parole d’ordine più populiste e qualunquiste che sono state il primo carburante dell’ascesa dei Cinquestelle.

La seconda risposta riguarda il rapporto della Schlein con gli amministratori. Il risultato deludente del Pd alle ultime comunali è suonato come avvertimento a tutti i sindaci del centrosinistra. Con una linea schiacciata sui diritti, forse si riesce a recuperare – almeno stando ai sondaggi nazionali – una fetta di astenuti, attirati da messaggi chiari e senza tentennamenti. Ma si perdono consensi sul fronte della concretezza e rapidità degli interventi, che è il banco di prova del buongoverno, e la croce quotidiana di ogni primo cittadino. La norma sull’abuso di ufficio è stata per anni la gogna di migliaia di amministratori onesti, e l’alibi per ogni burocrate incapace. Può la Segretaria del Pd alienarsi ciò che resta della classe di governo democratica?

La chiave è nella terza risposta, ciò che pensano gli elettori. Nel biopic su Ruth Bader Ginzburg, eroina dei diritti delle donne in America, la sua prima battaglia giudiziaria viene vinta convincendo la Corte che il diritto non è fatto di norme immobili e immutabili. Ma che la giurisprudenza riflette - deve riflettere – le trasformazioni del contesto. E che ciò che ieri appariva giusto, oggi può presentarsi in una luce diversa. Il compito di un giudice illuminato è di interpretare questo cambiamento e tradurlo nelle proprie sentenze. La riforma del governo va in questa direzione, e oggi può essere varata perché la grande maggioranza degli italiani ha cambiato idea su quali siano gli strumenti migliori per garantirsi un’amministrazione efficiente.

Elly Schlein conosce certamente la vicenda di Ruth Bader Ginzburg. E il messaggio, che il cammino della legge lo indicano gli elettori.