Se la Shoah arriva ai giovani soltanto con i film

Pochi giorni sono trascorsi dal Giorno della Memoria e un bilancio si impone su questa commemorazione.

Fu istituita nel 2000 in Italia e nel 2005 a livello mondiale. Quanto è cambiato il mondo in questi anni? Quanto perdura la volontà e il desiderio di tener viva questa data? Quanto è alto il rischio che prevalga il rituale, l’abitudine, la vuota formalità? Il giorno prima del 27 gennaio mi è capitato di vedere in pay-tv il documentario «Hometown.

La strada dei ricordi», uscito due anni fa, che ripercorre il ritorno a Cracovia, sui luoghi dell’infanzia, ai tempi della costruzione del ghetto, di Roman Polanski e dell’amico fotografo Ryszard Horowitz: l’uno, il grande regista oggi novantenne, scampato alla deportazione, nascosto e affidato a famiglie diverse, mentre la madre finiva nelle camere a gas; l’altro, tra i più giovani sopravvissuti ad Auschwitz, uno dei bambini salvati da Schindler. È un documentario commovente, per la sobrietà, l’essenzialità e la profondità umana della duplice testimonianza. Vedendolo, mi sono sorpreso a pensare a quale enorme responsabilità abbiamo ereditato noi, la generazione successiva a quegli eventi, che quegli eventi non hanno conosciuto direttamente. A quale ruolo ci spetta nei confronti delle nuove generazioni, ora che quelle testimonianze dirette vanno allontanandosi e diradandosi.

Abbiamo il dovere morale di trasmettere quell’esperienza di una realtà insostenibile, dolorosa, a chi vive per lo più immerso in un mondo virtuale, in un presente narcotizzato. Mi sono reso conto, vedendo nel documentario lo smarrimento di Polanski e Horowitz in una Cracovia totalmente cambiata, irriconoscibile, che l’esercizio della memoria pubblica è quanto di più difficile ci possa essere.

I nostri figli, i nativi digitali, che quella trasformazione epocale non hanno conosciuto, ascoltano quei racconti come se fossero accaduti nel Settecento ai tempi della Rivoluzione francese, o nel Medioevo, o nell’antica Roma. Non hanno, cioè, una prospettiva temporale. Vivono la liquidità della nostra società anche come liquidità del tempo. Ma proprio Zygmunt Bauman, il teorico della «società liquida», in «Modernità e Olocausto» diede una magistrale lettura della Shoah intesa come prodotto della civiltà moderna, delle sue regole economiche ed efficientiste. Non qualcosa dunque che riguarda soltanto la questione ebraica, ma il frutto della tecnologia e della burocrazia, un test della modernità.

A maggior ragione, allora, la cancellazione della memoria per le future generazioni sarebbe, come scrive Bauman, «il segno di una cecità pericolosa e potenzialmente suicida».

Ma è una cecità voluta e indotta da quella stessa modernità che ha prodotto l’Olocausto. Come se la sua anestesizzazione, la sua «normalizzazione», fossero l’estrema chiusura del cerchio. Se non prendiamo coscienza che la Shoah non è stata una parentesi, una patologia della nostra civiltà, bensì il suo prodotto più terribile e coerente, allora continueremo a trattarlo, anche nelle scuole, come un evento da circoscrivere alla riflessione di un giorno all’anno con proiezioni di film o discussioni guidate. Ma resta la domanda centrale: come rendere le generazioni Z e Alpha empatiche e consapevoli di qualcosa che sembra non riguardarli più perché troppo distante da loro? Come fare in modo che la Shoah riesca ad agire sul loro modo di stare al mondo, qui e ora? Risposte facili non ce ne sono. Ma di una cosa sono certo: proprio la scuola dovrebbe lavorarci con gli alunni non un giorno all’anno, ma per tutto l’anno.

Mi torna sempre in mente, quando ragiono su questo tema, un libro di Daša Drndić, «Trieste: un romanzo documentario», in cui la scrittrice croata scomparsa nel 2018 dedica una sezione a un lungo elenco di nomi, quasi novemila in colonne che occupano pagine e pagine. Sono i nomi degli ebrei deportati dall’Italia, oppure uccisi in Italia e nei Paesi che l’Italia ha occupato tra il 1943 e il 1945. È la nostra storia, di cui sappiamo ancora troppo poco, o da cui ci sentiamo stranamente autoassolti. Il capitolo del libro si intitola: «Dietro ogni nome si nasconde una storia». Si potrebbe scegliere ogni anno, per ogni classe, o per ogni scuola, un singolo nome di questa lunga lista, ricostruendone la storia nascosta, tirandola fuori dall’oblio, con ricerche, collegamenti, approfondimenti, finché quel singolo nome diventi familiare, concreto, riconoscibile. È solo un esempio, tra i tanti possibili, per provare a mantenere viva una memoria che sbiadisce. Ci troviamo, evidentemente, di fronte a un bivio: se è vero che l’esperienza della Shoah contiene informazioni di fondamentale importanza sulla società in cui viviamo, lasciare che le nuove generazioni la dimentichino o la ignorino equivale a consegnarle a una pericolosa inconsapevolezza non tanto del passato, ma del loro presente, e dunque del loro futuro.