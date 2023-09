Non è facile evitare che le lacrime pubblicamente e prontamente versate da tutti dopo i gravissimi fatti accaduti a Caivano e a Napoli in piazza Municipio non siano, ancora una volta, lacrime di coccodrillo.

E ciò anche se si tratta di storie diverse, ma legate da tanti fili che le riconducono al dilagare della violenza urbana tra i giovanissimi.

Il pericolo è evocato dal direttore Francesco de Core, nel cui lucido editoriale («Le lacrime e lo sdegno non possono più bastare») tutti indistintamente sono invitati ad accollarsi “l’onere di un vero esame di coscienza”. In sua assenza, s’assisterebbe alla conclusione derisoria d’una mobilitazione corale, che stavolta ha coinvolto le istituzioni nazionali al massimo livello e che si spera, come precisa de Core, riesca anche a «ricostruire modelli virtuosi imponendoli sul e al territorio». Staremo a vedere come andranno le cose. Non c’è dubbio, tuttavia, che una mobilitazione del genere sia stata e sia ancora indispensabile, all’indomani di episodi d’inaudita gravità, quali la ripetuta violenza sessuale su due bambine da parte d’un gruppo di giovanissimi bulli, seguita tragicamente dall’omicidio notturno d’un giovane musicista, compiuto da un pistolero minorenne.

E tuttavia la mobilitazione, le lacrime e lo sdegno – per quanto inevitabili e sicuramente preferibili all’indegna celebrazione degli atti violenti e dei loro autori, già in corso sui social – non sono sufficienti a indicare un’effettiva inversione di tendenza. In altri termini, sarebbe necessario il deciso e radicale abbandono del solito atteggiamento di assuefazione e noncuranza verso ciò che da un pezzo è accaduto e sta accadendo fra tanti minorenni, che ormai di fatto costituiscono “l’esercito di riserva” della camorra. Insomma, sarebbe necessario un esplicito e coraggioso revival della responsabilità collettiva, che prenda il posto della diffusa indifferenza di fronte a un insieme di fatti gravissimi, non certo misteriosi o ignoti. Infatti, è arcinoto che tra quelle masse di giovani criminaloidi i clan effettuano il reclutamento di forze fresche, da coinvolgere gradualmente nelle proprie attività, reclutamento che passa attraverso l’incomprensibilmente indisturbata diffusione di armi e droga, attivamente coadiuvata dall’ ”educazione sentimentale” dei principianti del crimine, affidata ai film porno facilmente accessibili online.

Nella sostanziale indifferenza che circonda una situazione del genere è riconoscibile, come aveva già osservato Pier Paolo Pasolini all’inizio degli anni Settanta, «un processo di adattamento della società alla propria degradazione, da cui cerca di liberarsi solo nominalmente».

Ebbene, se non ci s’impegna attivamente per invertire la rotta, contrastando efficacemente la circolazione tra gli adolescenti di armi, droga e pornografia, ogni forma di battaglia contro la violenza urbana è perduta in partenza. Su questo piano, la repressione arriva sempre troppo tardi. L’intervento delle forze dell’ordine dovrebbe, invece, prevenire la penetrazione di modelli di comportamento prepotenti, finalizzati alla dimostrazione della propria (presunta) superiorità. In questo senso, disporre di droga e armi, oltre ad autorappresentarsi come una pornostar, è la premessa per il “passaggio all’atto” da parte di adolescenti che nella sopraffazione dell’altro o dell’altra vedono un segno della propria “riuscita”, come poi a posteriori puntualmente confermano i “like”, che costituiscono ormai la forma prevalente di approvazione sociale.

L’esplicita riprovazione e la ferma condanna di tali comportamenti criminali da parte dell’opinione pubblica ufficiale non fanno che approfondire il baratro morale e culturale tra il mondo dell’illegalità e la cosiddetta società civile. Ma se quest’ultima continua a voltarsi dall’altra parte, assistendo con rassegnazione quasi fatalistica a ciò che sembra accadere altrove, mentre al contrario l’illegalità è ormai ovunque, allora le lacrime di oggi saranno per l’ennesima volta lacrime di coccodrillo.